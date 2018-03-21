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«Наш народ недостоин Грудинина». Переменчивый ямальский активист Ейко Сэротэтто прокомментировал итоги выборов
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«Наш народ недостоин Грудинина». Переменчивый ямальский активист Ейко Сэротэтто прокомментировал итоги выборов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сторонники, не стоит огорчаться. Не стоит унывать. Большинство тех, кто пришли на выборы, сделала выбор в пользу действующего президента РФ. Мы работали, но против нас была очень большая сила — административный ресурс. Против нас были федеральные СМИ. Вы знаете, как грязно шла политическая кампания против нашего кандидата. Сегодня внутри страны проблем очень много. Мы должны надеяться, что программа наших сторонников осуществиться внутри нашей страны. Думаю, Владимир Путин пойдет на компромисс с нашей программой и тогда у нас улучшится жизнь», — говорит в видеообращении Ейко.
Также он написал в соцсетях, что российский народ просто недостоин Грудинина.
Напомним, Ейко Сэротэтто является создателем скандальной группы в соцсети «Вконтакте» «Голос Тундры». В ней активист сначала хвалил работу ЛДПР, потом начал поддерживать оппозиционера Алексея Навального. В конце прошлого года ямалец переключился на Грудинина, призывая голосовать за него.
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