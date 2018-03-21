Самые «дорогие» вакансии марта в Казани

Сколько готовы платить казанские работодатели и что они требуют взамен — в мартовском выпуске рекрутингового сериала о самых высокооплачиваемых вакансиях. Все предложения ниже пока еще в силе.

Группа компаний «Ассистент» нуждается в менеджере по продажам квартир в новостройках. Этот человек будет зарабатывать до 400 000 рублей в месяц и сможет рассчитывать на бесплатные парковку, чай, кофе и печенье. Для тех, кому этого мало: работодатель обещает постоянное обучение и тренинги за счет фирмы. Одно из главных требований к соискателю — готовность «пахать» без остановки до достижения результата.

ООО «Прогресс» разыскивает директора по открытию медицинских клиник. Зарплату обещают «обычную» (50 000-70 000 рублей), а гонорар — внушительный. За открытие каждой клиники будут выплачивать до 500 000 рублей. Требований к претенденту на место директора много: от опыта работы на руководящей должности до знания специфики регионального рынка. Другими словами, случайного человека не возьмут.

Компания «Голден Трейд» будет рада видеть у себя умелого трейдера. Умелый — значит имеющий как минимум 2-летний успешный опыт работы. Словам не поверят — работодателю придется показать историю своих сделок. Зарплата — до 500 000 рублей, график свободный. Можно работать в офисе, а можно удаленно.

Менеджер по продажам оборудования в «НТЦ Гидропротэк» может рассчитывать на сумасшедшую зарплату — до 800 000 рублей. Если, конечно, будет хорошо работать. В компании говорят, что 800 000 — не предел, их история помнит и зарплаты в 1 000 000 рублей. Соискатель должен быть готов к тому, что ему придется расстаться с игрой в «Косынку» и другими бесполезными занятиями. Потому что обязанностей, мягко говоря, немало: продажа гидравлического оборудования Hytorc, участие в тендерах, поиск новых клиентов, встречи с первыми лицами компаний и так далее (список бесконечный).

Компания «Метта», которая занимается производством мебели, ищет директора по развитию продаж в России . С зарплатой до 1 000 000 рублей. Вакансия подойдет любителям путешествий: часто будут командировки, при этом предстоит переезд из Казани Уфу за счет компании. Да, «Метта» так сильно нуждается в профессиональном управленце.

Все предложения работодателей доступны на рекрутинговых сайтах на момент публикации материала.

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