Из-за карантина в Оренбурге приостановили работу спортсекций 

В Оренбурге отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в связи с чем в Администрации решили ограничить работу в учреждениях дополнительного образовани
Решение принято на основании Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области от 19 марта. Цель — ограничить распространение указанными выше заболеваниями.
Глава Оренбурга Евгений Арапов с 21 марта ввел дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. А именно — приостановлена работа спортивных секций и кружков областного центра в закрытых помещениях.