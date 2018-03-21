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Из-за карантина в Оренбурге приостановили работу спортсекций
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Из-за карантина в Оренбурге приостановили работу спортсекций 

ProOren 3 часа назад
В Оренбурге отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в связи с чем в Администрации решили ограничить работу в учреждениях дополнительного образовани
Решение принято на основании Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области от 19 марта. Цель — ограничить распространение указанными выше заболеваниями.
Глава Оренбурга Евгений Арапов с 21 марта ввел дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. А именно — приостановлена работа спортивных секций и кружков областного центра в закрытых помещениях.
ProOren: последние новости
Голосование за проекты благоустройства Оренбурга пройдет 18 марта За объекты городской среды проголосовало уже 46 тыс оренбуржцев Глава Оренбурга Евгений Арапов проголосовал на выборах Президента РФ
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