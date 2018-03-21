Мострансавто планирует расширить сеть Wi-Fi на маршрутах и автовокзалах до конца года

В 2018 г. ГУП МО «Мострансавто» планирует расширить сеть беспроводного интернета на подмосковных маршрутах, также новый сервис внедрят на шести автовокзалах и автостанциях предприятия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

«В конце прошлого года Мострансавто успешно завершило тестирование оборудования для предоставления беспроводного интернета в автобусах на маршрутах в Бронницах Серпухове . На данный момент ведется обсуждение перспектив его внедрения на других подмосковных маршрутах. Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу планируется обеспечить доступ к Wi-Fi на шести автовокзалах и автостанциях предприятия: в Балашихе , Клину, Коломне Электрогорске , Серпухове и Кашире . Эти объекты включены в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения чемпионата», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ-2018 автобусы в 12 филиалах компании-перевозчика оснастят видеомониторами для трансляции роликов с полезной информацией для пассажиров.

«В частности, это будет информация об основных культурно-исторических достопримечательностях, правилах проезда и провоза багажа в общественном транспорте, а также информация о том, куда можно обратиться в случае нарушений в автобусах или чрезвычайных ситуаций. Для запуска информационного проекта выбраны маршруты, проходящие возле транспортных объектов, включенных в перечень инфраструктуры FIFA. Бесплатного проезда в автобусах Мострансавто для болельщиков на период проведения ЧМ не предусмотрено», — отметили в пресс-службе.