Врио губернатора встретился с представителями малого и среднего бизнеса

Пульс социально-экономической жизни региона бьется над Новосибирском . Причем в буквальном смысле — на 22 этаже бизнес-центра. Здесь проходила встреча врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Правда, разговор этот с первых минут благостным нельзя было назвать.

Тон пытаются задать предприниматели. Вопросы ставят ребром. Складывается впечатление, будто в Новосибирской области малый и средний бизнес обделен вниманием власти, а значит, и деловым людям пора паковать чемоданы.

— Из более чем 100 возможностей, которые представляет Налоговый кодекс субъекта федерации в плане установления пониженных налоговых ставок и льгот, Новосибирская область использует с десяток и не более. И то это такие весьма специфические нормы, которые нельзя назвать нормами широкого применения. Особенно печально ситуация выглядит, когда мы сравниваем себя с соседями, — сообщила президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская

Однако врио губернатора усомнился в правильности постановки вопроса. Ведь нельзя снять с предпринимателей социальную ответственность, включая уплату налогов. На что будет жить регион, кто пополнит бюджет? Создать один сплошной бизнес-инкубатор — путь тупиковый.

— Да, по упрощенной схеме у нас, например, 15%. Мы не собираемся гнаться за Алтаем — опускать до 5%. И не видим рисков каких-то, что предприниматели массово будут мигрировать на Алтай, — сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Впрочем, как и в другие регионы. Ведь статистика — вещь упрямая. Малый и средний бизнес в Новосибирске — один из самых мощных не то, что за Уралом, а и в стране. Приведенные руководителем региона аргументы перевели разговор встречи в более доброжелательное и конструктивное русло. И он оказался куда полезней для обеих сторон. Так, например, областные власти обещают решить болезненный вопрос с льготами по налогу на движимое имущество предпринимателей. Не так давно в правительстве России постановили деньги с бизнеса все-таки опять брать, но с оговоркой — на усмотрение региональной власти.

— На 2019 год, я подтверждаю, мы готовим компромиссное решение. Мы следим за ситуацией, по другим регионам сравниваем. На сегодня 25 регионов вернули льготу, но подход везде разный, — отметил Андрей Травников.

Надо решать и вопрос с кадрами, согласился руководитель региона. Их для малого и среднего бизнеса не хватает, что мягко сказано. Однако и бизнесу надо приложить усилия. Позаботиться о людях. Ведь есть положительные примеры. Так, в офисе одного из предприятий по ходу экскурсии врио губернатора рассказали, что не страдают текучкой кадров либо их острым дефицитом. А все потому, что для людей создают условия, включая места в детских садах.