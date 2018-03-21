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Ученые намерены «напоить» автомобили
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Ученые намерены «напоить» автомобили 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Новое топливо замешано на спирте.
Российские ученые разработали альтернативное автомобильное топливо. Оно состоит из смеси дешевых продуктов нефтепереработки и 20-40% биоэтанола, сообщают "Известия".
Плюсов у такого горючего немало. По словам завотделом автомобильных и авиационных бензинов Всероссийского НИИ переработки нефти Михаила Ершова, низкое содержание смол и серы в используемых компонентах позволяет топливной системе машин всегда оставаться чистой.
Еще одно преимущество топлива — экологичность. При кислородном соединении в отработавших газах содержится меньше несгоревших углеводородов, передает "Уралинформбюро".
Впрочем, эксперты пока скептически смотрят на перспективы нового топлива: производство будет экономически выгодно, если государство отменит акцизы на используемый в нем спирт.
"Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно", — отметил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев.
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