Ученые намерены «напоить» автомобили

Новое топливо замешано на спирте.

Российские ученые разработали альтернативное автомобильное топливо. Оно состоит из смеси дешевых продуктов нефтепереработки и 20-40% биоэтанола, сообщают "Известия"

Плюсов у такого горючего немало. По словам завотделом автомобильных и авиационных бензинов Всероссийского НИИ переработки нефти Михаила Ершова, низкое содержание смол и серы в используемых компонентах позволяет топливной системе машин всегда оставаться чистой.

Еще одно преимущество топлива — экологичность. При кислородном соединении в отработавших газах содержится меньше несгоревших углеводородов, передает "Уралинформбюро"

Впрочем, эксперты пока скептически смотрят на перспективы нового топлива: производство будет экономически выгодно, если государство отменит акцизы на используемый в нем спирт.