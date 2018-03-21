В Казани закрыли каток в парке «Черное озеро»

Каток в парке «Черное озеро» закрылся до следующей зимы, сообщает пресс-служба исполкома.

С 25 декабря по 18 марта каток в парке «Черное озеро» посетили около 60 тысяч человек. Благодаря удобному местоположению эта ледовая площадка стала популярной у казанцев и туристов.

Отметим, что катки продолжают работать в спортивных комплексах «Ватан» (ул. Маршала Чуйкова, 8), «Мотор» (ул. Ленинградская, 26) и «Форвард» (ул. Химиков, 40), на стадионах «Ракета» (ул. Стадионная, 1) и «Трудовые резервы» (ул. Н. Ершова,7), на ледовых аренах «Ак Буре» (ул. Вагапова, 17) и «Баско» (ул. Степана Халтурина, 3), а также на Кремлевской набережной и в Центре хоккея на траве (Оренбургский тракт, 5).