Центр борьбы со СПИДом переехал на улицу Ершова

Поликлиника республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом переехала. Теперь получить консультацию врачей и сдать анализы можно на Ершова, 65.

Центр работает в прежнем режиме. По будням с 8:00 до 19:00, по субботам с 9:00 до 14:00, воскресенье — выходной. Более подробную информацию можно получить в регистратуре по телефонам 272-79-07 и 272-79-19, сообщает администрация учреждения.

Раньше поликлиника находилась на Вишневского, 2а (недалеко от «Корстона»).

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