Глава Белгородской области предлагает выдавать фрилансерам патенты с фиксированной платой

ТАСС , 21 марта. Регионам необходимо предоставить право выдавать самозанятым россиянам патенты с фиксированной платой до 4 тыс. руб. в месяц, это решило бы проблему уплаты налогов — в одной Белгородской области насчитывается около 50 тыс. человек, не платящих налоги, сказал в интервью ТАСС губернатор Белгородской области Евгений Савченко

"Давно ставлю вопрос в правительстве, Минфине , прошу: позвольте нам давать патенты, чтобы люди платили хотя бы по 3-4 тыс. рублей в месяц. В Белгородской области не менее 50 тыс. человек трудятся только на себя. Люди имеют какой-то бизнес, ни копейки не отдают в бюджет, а их дети учатся в школах, ходят в сады, мы лечим членов семей, обеспечиваем безопасность", — сказал Савченко.

По словам губернатора, на одного фрилансера из консолидированного бюджета региона ежегодно тратится порядка 60 тыс. руб. Таким образом, глава семейства из четырех человек должен приносить в областной бюджет 200-300 тыс. руб., на деле же выходит ноль, отметил Савченко.