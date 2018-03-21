Назначен новый замминистра образования Якутии

Ранее Семенов работал заместителем директора Малой академии наук «Ленский край», директором Октемского лицея.

Предшественник Семенова на посту замминистра Юрий Шипицын возглавил ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр при Академии наук Республики Саха (Якутия) ».

«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе был уволен первый замглавы Томпонского района Якутии. Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По версии следствия, он подписал акты о приемке невыполненных работ. Это повлекло незаконную переплату бюджетных средств на сумму более 3,74 млн рублей.