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Челябинцы сняли клип для космонавта, который во второй раз полетит на МКС
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Челябинцы сняли клип для космонавта, который во второй раз полетит на МКС 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинцы сняли музыкальный клип с участием космонавта Олега Артемьева, который 21 марта во второй раз отправиться на Международную космическую станцию, сообщают в Ассоциации малой энергетики Урала.
Старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-08» с космодрома «Байконур» запланирован на 20:44 по московскому времени. Свой первый полёт в качестве бортинженера Олег Артемьев совершил в 2014 году, теперь же 118-й космонавт СССР/России будет командиром корабля, на МКС вместе с ним отправятся бортинженеры Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а командировка продлится полгода.
Энергетики сообщили, что в следующие шесть месяцев будут внимательно следить за полётом космонавта, а сам Артемьев пообещал, что сделает снимки Челябинска с орбиты и передаст привет южноуральцам.
Напомним, с космонавтами на МКС полетит и талисман ХК «Трактор» — белый мишка.
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 Ещё 2 источника 
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