Челябинцы сняли клип для космонавта, который во второй раз полетит на МКС

Челябинцы сняли музыкальный клип с участием космонавта Олега Артемьева , который 21 марта во второй раз отправиться на Международную космическую станцию, сообщают в Ассоциации малой энергетики Урала. Старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-08» с космодрома «Байконур» запланирован на 20:44 по московскому времени. Свой первый полёт в качестве бортинженера Олег Артемьев совершил в 2014 году, теперь же 118-й космонавт СССР/ России будет командиром корабля, на МКС вместе с ним отправятся бортинженеры Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд , а командировка продлится полгода. Энергетики сообщили, что в следующие шесть месяцев будут внимательно следить за полётом космонавта, а сам Артемьев пообещал, что сделает снимки Челябинска с орбиты и передаст привет южноуральцам. Напомним, с космонавтами на МКС полетит и талисман ХК «Трактор» — белый мишка.