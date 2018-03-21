Рынок, совместимый с депутатской жизнью. Суд не стал лишать эсера мандата в нижегородском парламенте

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода во вторник вынес решение по иску областной прокуратуры о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева . Напомним, что прокуратура, проверив выложенные на YouTube видео об открытии в августе прошлого года в Севастополе продовольственного рынка «Народный», в котором участвовал Бочкарев, пришла к выводу, что депутат нижегородского заксобрания на постоянной профессиональной основе, представленный в видеоматериалах как руководитель крупного российского торгового холдинга, нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности, за что законодательством предусмотрено освобождение от должности в связи с утратой доверия. Дело в том, что, как выяснила прокуратура, работу рынка организовало ООО «Рынок Народный» из Великого Новгорода, учредителем которого является мать Бочкарева. 30 ноября заксобрание отклонило требование надзорного органа о досрочном прекращении депутатских полномочий справоросса, посчитав, что месяцем ранее оно было исполнено в части сложения им полномочий на постоянной основе.

С решением областного парламента прокуратура не согласилась и обратилась в суд, потребовав признать незаконным бездействие заксобрания, выразившееся в непрекращении депутатских полномочий Бочкарева. Административным истцом по делу значится заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев, по месту жительства которого, согласно февральским сообщениям СМИ, прошли обыски. В суде по делу Бочкарева позицию истца представлял старший прокурор отдела по противодействию коррупции областной прокуратуры Дмитрий Козлов . На судебном заседании 5 марта он дополнил иск требованием признать незаконным постановление заксобрания от 30 ноября 2017 года, принятое по результатам рассмотрения прокурорского представления. Также прокуратура просила обязать заксобрание досрочно прекратить депутатские полномочия справоросса.

На заседании 20 марта представители ответчиков — законодательного собрания и самого Александра Бочкарева — отметили, что прокуратура просит признать незаконным ноябрьское постановление в полном объеме, а не в части досрочного прекращения полномочий Бочкарева, несмотря на то, что в принятом депутатами документе есть и другие положения. Взаимоисключающим требованием они посчитали признание незаконным бездействие заксобрания: все-таки прокурорское представление сначала рассматривала комиссия по контролю за достоверностью представляемых депутатами сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а затем — профильный комитет и депутаты на пленарном заседании. Начальник отдела государственного, муниципального и административного законодательства заксобрания Людмила Мулина указала также, что депутаты заксобрания не смогли услышать пояснения своего коллеги: на заседании комиссии он отсутствовал, потому что был в больнице, а в дальнейшем был помещен под домашний арест как обвиняемый по уголовному делу о коммерческом подкупе.

По-разному стороны трактовали понятие участия в предпринимательской деятельности. По мнению представителей ответчиков, единичный факт не может рассматриваться как осуществление предпринимательской деятельности, поскольку она предполагает систематичность. Прокурор в свою очередь сослался на решение Конституционного суда по делу депутата Геннадия Гудкова , которого обвиняли в аналогичных нарушениях, и указание им на фактическое способствование предпринимательской деятельности коммерческой организации, что, по мнению прокуратуры, наблюдается в случае с Бочкаревым.. «Бочкарев по сути делал рекламу для ООО „Рынок Народный“, которое осуществляло торговую деятельность на рынке, открытом в городе Севастополь 15 августа, по сути он осуществлял привлечение покупателей, его действия были направлены на вызов покупательского интереса к деятельности рынка со стороны широкого круга граждан. Конституционный суд указал, что подобные действия несовместимы с депутатским мандатом», — пояснил Дмитрий Козлов.

Отношение Бочкарева к коммерческим структурам должны были прояснить рабочие видеоматериалы, снятые севастопольскими журналистами и положенные в основу загруженных в интернет репортажей. Их просил приобщить к материалам дела представитель прокуратуры. Он пояснил, что в ходе проверки нижегородская прокуратура направляла поручение севастопольским коллегам, чтобы они установили обстоятельства открытия там социального рынка и участия в нем Бочкарева, в том числе выяснили у работавших на мероприятии СМИ, что делал и как позиционировал себя там нижегородский депутат. Севастопольская прокуратура получила от местного телеканала полный видеоряд, отснятый на открытии рынка. «Здесь мы видим, что он позиционирует себя как руководитель торговой компании, разъясняет политику ценообразования, политику торговой деятельности, делится планами развития этой деятельности», — прокомментировал видео прокурор. По его словам, комиссии заксобрания было предложено эти материалы изучить, на что было сказано, что ее члены верят органам прокуратуры на слово и дополнительные материалы изучать не станут. Как пояснила Людмила Мулина, на комиссии не уточнялось, что они отличаются от тех, что выложены на YouTube. Кроме того, сказала представитель заксобрания, комиссия должна проводить проверку после поступления информации, в том числе от правоохранительных органов , но в случае с Бочкаревым было прокурорское представление.

Представитель Бочкарева Марина Овчинникова обратила внимание, что прокуратура приложила к материалам дела только три из семи страниц выписки из ЕГРЮЛ — те, на которых есть информация об учредителях. Между тем, на последующих листах имеются сведения о видах предпринимательской деятельности, осуществляемых новгородским ООО «Рынок Народный», и никакой торговли среди них нет. При таких обстоятельствах, полагает адвокат, Бочкарев, рекламируя цены на рынке, не мог иметь целью привлечение на рынок покупателей с целью извлечения дохода, даже учитывая, что учредителем ООО является его близкая родственница. «Из просмотренного видеоролика следовало, что Александр Анатольевич уж больно нахваливал сами конструкции данного рынка: вот такие прилавки, вот такая крыша, туалет будет. Именно поэтому он все это рекламирует, потому что „Рынок Народный“ занимается именно конструкциями», — подчеркнула Овчинникова. В действиях Бочкарев максимум могут усматриваться признаки конфликта интересов, во избежание чего депутат в октябре сложил полномочия на постоянной основе, сказала она.

Выслушав доводы сторон, судья Ирина Бжезовская отказала прокуратуре в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Дмитрий Козлов не ответил «ФедералПресс» , планирует ли прокуратура обжаловать судебное решение.

Несмотря на то, что основанием для обращения прокуратуры в суд ее представитель назвал размещенные в интернете видеоролики, «севастопольская история» Александра Бочкарева закрутилась после того, как в надзорный орган обратился Алексей Якимов , уже бывший член регионального отделения «Справедливой России», заинтересовавшийся информацией о командировке Бочкарева в Севастополь в июле 2017 года. Комментируя итог судебного процесса, Алексей Якимов заявил, что удивляется ошибкам прокуратуры, которая срочно поменяла позицию в суде. По его мнению, сразу стало понятно, какое решение вынесет суд. «Мне это напомнило сценку, где Геннадий Хазанов говорил: мы знаем кто, мы знаем где, знаем как, но доказать не можем. Скорее всего, как говорят некоторые эксперты, на прокуратуру повлияли их внутренние дела, проверки, которые проводятся в отношении высокопоставленных лиц, — сказал Якимов „ФедералПресс“. — Я надеюсь, что прокуратура будет обжаловать решение в областном суде и подойдет к этому серьезнее».

Политолог Александр Суханов считает, что в положении Бочкарева практически ничего не меняется. «Он как оставался под домашним арестом, так и остается. Другое дело, что депутатская неприкосновенность с него не снята. Все обвинения, которые ему предъявляются, сохраняются, они никуда не исчезли, и я думаю, что прокуратура и следственный отдел будут и дальше искать возможности доказать законодателям и суду, что для эффективного исполнения их обязанностей необходимо снять с него депутатскую неприкосновенность», — говорит политолог. По мнению Алексея Якимова, внимательно за судом следили те, кто рассчитывал на возможные передвижки во фракциях «Справедливой России» в заксобрании и городской думе Нижнего Новгорода.

Фото: spravedlivo.ru.