Производитель самого вкусного, по мнению Путина, мороженого вошел в тройку лидеров рынка

Как отмечает «Ведомости» , доля производителя за короткое время выросла на 2,3 процентных пункта до 8,9%. Компании удалось потеснить с второй строчки рейтинга по продажам мороженого совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R.

В Союзе мороженщиков России также отмечают, что «Ренна» вошла в топ-3 по производству.

Между тем, известно, что именно это мороженое несколько раз хвалил президент России Владимир Путин . В июле 2017 года он угостил им министров в ходе визита на авиасалон МАКС и порекомендовал им эту марку. А уже в марте 2018 года глава государства посетил Национальный центр зерна в Краснодаре и сообщил, что мороженое Коренковского комбината «самое вкусное».

«ФедералПресс» напоминает, что мороженое является одним из любимых десертов Путина. В июле 2017 года после официальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином состоялся торжественный обед, на котором гостю подали мороженое, полюбившееся ему во время предыдущих поездок в Россию.

В сентябре прошлого года во Владивостоке Владимир Путин передал иностранному коллеге коробку с лакомством, и Си Цзиньпин отметил, что в России мороженое особенно вкусное из-за качественных сливок.

Кроме того, Путин удивился словам китайских бизнесменов о том, что им не разрешают вывозить из России мороженое. «Вы меня очень удивили этим запретом на вывоз мороженого, как будто это национальное достояние или наша культурная ценность. В первый раз об этом слышу. Буду когда теперь ездить (в Китай), то председателю Си (Цзиньпину) буду привозить с собой мороженое как особый подарок», — сказал президент.