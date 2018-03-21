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На ВСМПО заработают три новых крана
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На ВСМПО заработают три новых крана 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Одновременно идет монтаж нового крана-двадцатитонника на участке механической обработки, сообщает газета «Новатор». Кроме того, готовится к замене кран в плавильно-литейном отделе того же цеха. Новый кран планируется установить до конца текущего года.
Тем временем в цехе № 16 на участке горячей прокатки крану заменили четыре приводных колеса. По сообщению «Новатора», впервые на ВСМПО для этого была использована специальная тумба. Она позволила закончить ремонт крана всего лишь в течение суток.
Мастер цеха № 50 Федор Обухов отметил, что в 16-м цехе два крана, для которых подходит приспособление. «Использование тумбы при последующих ремонтах этих кранов позволит сократить время на подобные операции и облегчить труд ремонтников», — сказал он.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году в цех № 1 пришел новый кран, оснащенный механизмами подъема для грузов до пяти и до тридцати тонн.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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