На ВСМПО заработают три новых крана

Одновременно идет монтаж нового крана-двадцатитонника на участке механической обработки, сообщает газета «Новатор». Кроме того, готовится к замене кран в плавильно-литейном отделе того же цеха. Новый кран планируется установить до конца текущего года.

Тем временем в цехе № 16 на участке горячей прокатки крану заменили четыре приводных колеса. По сообщению «Новатора», впервые на ВСМПО для этого была использована специальная тумба. Она позволила закончить ремонт крана всего лишь в течение суток.

Мастер цеха № 50 Федор Обухов отметил, что в 16-м цехе два крана, для которых подходит приспособление. «Использование тумбы при последующих ремонтах этих кранов позволит сократить время на подобные операции и облегчить труд ремонтников», — сказал он.