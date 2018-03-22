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Дело экс-ректора ДВФУ о растрате оставлено во Владивостоке
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Дело экс-ректора ДВФУ о растрате оставлено во Владивостоке 

pasmi.ru 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Верховный суд отказал адвокатам фигурантов дела о растрате 53 млн рублей, выделенных для реализации программы «Электронный университет», из Владивостока в Москву.
Нечеткая позиция
По версии обвинения, Сергей Иванец перечислил эти деньги IT-компании за работы, которые не были выполнены. Представители обвиняемых полагают, что ректор был вынужден распорядиться о выплатах из-за давления руководства Минобрнауки, требовавшего израсходовать остатки федеральных субсидий на счетах вуза.
Адвокаты фигурантов дела ДВФУ пытались перенести его рассмотрение из расположенного во Владивостоке Тихоокеанского флотского военного суда в Москву, ссылаясь на то, что большинство участников разбирательства находятся в столице. Суд им отказал, сославшись на позицию одного из обвиняемых — живущего в Томске бывшего проректора вуза по научной работе Алексея Цхе, сообщает «Коммерсант».
В отличие от предполагаемых подельников, просивших о рассмотрении дела в Москве, он оставил решение о месте разбирательства на усмотрение суда. Это дало суду возможность оставить дело во Владивостоке. По существующим нормам все обвиняемые должны были четко указать свое желание перенести его в Москву. Цхе этого по каким-то причинам не сделал. Суд отправил дело во Владивосток в конце февраля, а апелляция на днях оставила это решение в силе.
Сергей Иванец, Алексей Цхе, а также еще два бывших проректора ДВФУ — Виктор Атаманюк (отвечал за экономику) и Игорь Сиротин (курировал представительство университета в Москве) — обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Их сообщниками следствие считает руководителей подрядчика ДВФУ — ООО «Современный университет»: экс-гендиректора фирмы Сергея Карлявина и его бывшего заместителя Никиту Смурова. По версии следствия, около 53 млн рублей фигуранты растратили в 2015 году при реализации программы «Электронный университет» общей стоимостью 647 млн рублей. Она должна была проходить в пять этапов и в итоге полностью перевести на «цифру» всю жизнь вуза — от бухгалтерии до управления кампусами. Однако программа забуксовала на третьем этапе в 2014 году.
Напомним, что Сергей Иванец был задержан в марте 2016 года. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями: по версии следствия, экс-ректор ДВФУ дал свои подчиненным указание принять у подрядчика работы по организации информационной системы вуза, хотя по факту эти работы выполнены не были.
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