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Красноярский краевой фонд капремонта проверит комиссия из Москвы
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Красноярский краевой фонд капремонта проверит комиссия из Москвы 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, что работа краевого фонда капитального ремонта была признана неэффективной. Так, по данным краевой прокуратуры, налицо большой разрыв между средствами, скопившимися на счетах фонда (то есть теми, которые были собраны с жителей региона), и освоенными по прямому назначению. При этом график проведения капремонта в крае фактически сорван.
Ранее депутаты краевого заксобрания потребовали отправить в отставку руководство фонда. Произошло это после того, как на всероссийском селекторном совещании замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис резко раскритиковал работу этой структуры. Чибис назвал ситуацию, сложившуюся в Красноярском крае с организацией капремонта, «вопиющей», единственной в своем роде на всю страну, и заявил о некомпетености руководства фонда.
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