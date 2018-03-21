Ещё
СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Гюндоган купил здание под собственный торговый центр за €5,8 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Гюндоган купил здание под собственный торговый центр за €5,8 млн 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган купил здание, в котором планирует открыть торговый центр. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Skor Sozcu.
Гюндон, который в настоящее время восстанавливается от травмы, изъявил желание открыть торговый центр в своём родном городе — Балыкесире. Имеющий турецкие корни футболист купил 13-этажное здание за €5,8 млн  В нём он планирует открыть 42 магазина. Также предполагается наличие 123 офисных помещений.
27-летний Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он защищал цвета немецких «Бохума», «Нюрнберга» и дортмундской «Боруссии».
Он является чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что открытие нового учебно-тренировочного центра французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» может быть отложено из-за проведения археологических раскопок.
RT на русском: последние новости
В Госдуме не поддержали законопроект о приравнивании сожительства к браку Как конфликт между Иосифом Сталиным и Иосипом Броз Тито привёл к расколу соцлагеря Для операторов мусорных свалок в России предлагают ввести обязательное страхование
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию297
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов571
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье56
Назван главный итог звонка Трампа Путину250
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение