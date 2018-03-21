СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Гюндоган купил здание под собственный торговый центр за €5,8 млн

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган купил здание, в котором планирует открыть торговый центр. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Skor Sozcu.

Гюндон, который в настоящее время восстанавливается от травмы, изъявил желание открыть торговый центр в своём родном городе — Балыкесире. Имеющий турецкие корни футболист купил 13-этажное здание за €5,8 млн В нём он планирует открыть 42 магазина. Также предполагается наличие 123 офисных помещений.

27-летний Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он защищал цвета немецких «Бохума», «Нюрнберга» и дортмундской «Боруссии».

Он является чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что открытие нового учебно-тренировочного центра французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» может быть отложено из-за проведения археологических раскопок.