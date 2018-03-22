Автовладельцам предоставили возможность оспорить выплаты по ОСАГО

Верховный суд постановил устранить несоответствия в справочниках средней стоимости запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Он удовлетворил кассационную жалобу Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о том, что Российский союз автостраховщиков (РСА) занижал цены на запчасти.

Теперь автовладельцы имеют возможность оспорить выплаты по ОСАГО. К чему это может привести? Комментирует заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

Глеб Виленский заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП «Поскольку это решение касается выплат страховых, уже случившихся в прошлые годы, последствия этого решения могут быть весьма разрушительными. Потому что, во-первых, сейчас появятся новые лица, которые захотят воспользоваться таким решением Верховного суда и обжаловать фактически выполненные страховые выплаты и потребовать доплаты. И доплата эта может быть весьма существенной, причем, какой, мы не знаем, никто не знает. Обосновать эту доплату будет довольно сложно, на самом деле, на сегодняшний день у нас в стране нет принимаемой всеми истории цен на запасные части. То есть, если обратиться к эксперту с вопросом „А какие реально были цены на запасные части, например, в Татарстане в 2014 году“, дать достоверный ответ практически невозможно. В основном встают на сторону автовладельцев и, грубо говоря, наказывает страховые компании, не особенно разбираясь в обоснованности этих требований. Значит, к чему это приведет в результате? К тому, что страховые компании плюс к очень не маленьким текущим выплатам должны будут сделать дополнительные выплаты по уже закрытым страховым периодам. И я боюсь, что для многих игроков рынка это может оказаться весьма разрушительным и приведет к тому, что те компании, которые ориентируются на добросовестную работу могут принять решение о сворачиваемости деятельности в сфере ОСАГО и сдать лицензии».