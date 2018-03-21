Вопрос о будущем Текутьевского кладбища вынесут на общественное обсуждение

Здесь же во время Великой Отечественной войны хоронили бойцов, умерших от ран в тюменских госпиталях, а также пленных немцев, в том числе солдат 6-й армии Фридриха Паюлюса, попавшей в окружение с Сталинграде. Как кладбище давно не используется.

Как подчеркнул Динар Абукин, этот объект может стать одним из элементов туристических маршрутов. «Это место уникальное, там захоронены и мусульмане, и христиане, и представители других религий, исторические личности и так далее. Рядом Западно-Сибирский инновационный центр, технопарк, где регулярно проходят крупные мероприятия, приезжают люди со всей страны. А тут стоит кладбище. Надо с ним что-то делать. Там уже начали наводить порядок, но нужна программа, чтобы туда можно было водить гостей города, преподнося уникальность этого места», — заявил Абукин.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов сообщил, что Текутьевское в соответствии с законом официально уже не считается кладбищем. «Это так называемый некрополь, который отнесен к разряду вновь выявленных объектов историко-культурного наследия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Порядок на территории поддерживается. Вопрос, что делать дальше с этим объектом, сейчас в стадии решения. Мы будем вместе с жителями обсуждать, в какую очередь в рамках программы благоустройства он попадет и что именно там будет происходить. Прекрасно понимаем, с учетом специфики этой территории, что вопрос непростой. Кому-то хочется там погулять, посмотреть, а кто-то считает это неуместным. Поэтому необходимо общественное обсуждение», — сказал Павел Перевалов.

Добавим, что на территории Тюмени расположены 19 действующих кладбищ, в том числе 4 мусульманских. Для оказания ритуальных услуг в городе создано муниципальное казенное учреждение «Некрополь», которое оказывает услуги погребения и содержания территории кладбищ. В 2017 году финансирование работы предприятия составило 54 миллиона рублей. В 2018 году в бюджете города на эти цели предусмотрено 45 миллионов.

В 2017 году захоронено 1114 человек, в том числе 222 человека, не имевших родственников, а также тех, чьи личности не установлены. При организации работ по содержанию кладбищ один из поставщиков оказался недобросовестным, условия договора не выполнил. В итоге контракт с ним был расторгнут, предприятие внесено в список недобросовестных подрядчиков, сообщил глава департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Он также обратил внимание на проблему: жители города, посещая кладбища, часто привозят с собой и сваливают на территории бытовой мусор. «Пользуясь случаем обращаюсь к горожанам с просьбой этого не делать. Это кощунство — привозить на почитаемые места мусор из города. Просто нонсенс какой-то», — заявил Тегенцев.