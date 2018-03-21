Злостных алиментщиков лишат прописки — закон подписан

Невыход на связь в течение года стал поводом для получения статуса безвестно отсутствующего, а также лишения регистрации. При этом имущество уклониста от алиментов, в том числе недвижимое, передадут сначала в доверительное управление, а затем на реализацию для погашения долгов перед иждивенцами. В Новосибирской области под новые правила попадают несколько сотен нерадивых отцов и матерей.

Наталья Михайлова. «Из 1000 должников 630 находятся в розыске более года. Нововведение касается как раз этой категории. Если никаких известий о должнике не поступает, судебный пристав уведомляет взыскателя о праве обратиться в суд для признания алиментщика безвестно отсутствующим», — говорит начальник отдела реализации имущества Новосибирского управления службы судебных приставов РФ

То есть, судебные приставы готовят доказательства, а получатели алиментов их самостоятельно используют в судебном процессе для признания статуса безвестно отсутствующего. При этом по новому закону на пенсию может рассчитывать каждый нетрудоспособный член семьи пропавшего кормильца.

«Размер пенсии зависит от того, какой стаж у кормильца, и сколько взносов было уплачено в пенсионный фонд . А социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается в том случае, если тот вообще не имел страхового стажа», — рассказала заместитель управляющего Новосибирским отделением пенсионного фонда РФ Людмила Якушенко

Независимо от того, о социальной или страховой пенсии идет речь, размер ежемесячной выплаты не будет ниже прожиточного минимума. Сегодня в регионе это чуть меньше девяти тысяч рублей. К слову, на данный момент в Новосибирской области около 50 тысяч граждан получают пенсию по случаю потери кормильца. Меж тем, психологический портрет уклониста от выплаты алиментов в последние годы обрел новые формы.

«Это мужчины, которые уверены, что дети не от них, упрекающие своих партнерш. Причем в некоторых ситуациях даже биологическое определение отцовства не дает этому человеку уверенности. Большая часть наших сограждан воспринимает ребенка как производное от собственной воли. Вот если я волю изъявлял, тогда принимаю за него ответственность», — говорит психотерапевт Игорь Лях

По мнению экспертов, отказ от выплаты алиментов крайне редко связан с тяжелым финансовым положением. Впрочем, несмотря на очевидную эффективность нового закона, столь суровые меры могут стать орудием шантажа со стороны взыскателей. Например, если отец ушел из семьи, но исправно платит бывшей жене наличными без оформления документов, то не сможет это доказать.