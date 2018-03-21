Памятники Екатеринбурга попали в «мясорубку» госзакупок

Что останется потомкам?

Реставрации памятников истории и архитектуры угрожает… существующая система определения подрядчика работ с помощью госзакупок. Такой неожиданный вывод сделали авторы меморандума Союза реставраторов России

Приказано не шиковать

Судя по крику души признанных авторитетов реставрационного сообщества, многие из заказчиков и подрядчиков работ не имеют ни базовых знаний об объектах, которые собираются «восстанавливать и приспособлять», ни представления о реальной стоимости реставрации. И даже когда в роли заказчика выступает государственная организация это не означает стопроцентной гарантии от «вольностей» со стороны подрядчиков.

Легендарный «дом Клементьевой» в ходе прошлогодней реконструкции едва не «задавили» строящейся дорогой.

"Существующая практика конкурсов и реализации контрактов по государственному заказу на сохранение объектов культурного наследия приводит к экономии прежде всего на всестороннем изучении памятников, на научном и авторском сопровождении производства работ, к отсутствию необходимых для сохранения значимых памятников долгосрочных программ… к частой смене низкопрофессиональных, по сути строительно-ремонтных организаций — подрядчиков, привлечению неквалифицированных исполнителей, катастрофическому занижению стоимости и качества работ, отсутствию опытных специалистов и передачи опыта мастеров реставрации молодому поколению" — возмущаются авторы меморандума.

Эксперты "Уралинформбюро" частично солидарны с этим утверждением. Как пояснила в беседе с корреспондентом агентства архитектор и реставратор Лариса Шашкина, многие заказчики искусственно занижают цену работ.

"К примеру, стоимость восстановления значимого, большого ОКН областного масштаба по расчёту проектировщика составляет 1 миллиард рублей, затем смета попадает к заказчику, который смотрит, как бы удешевить — так как вложение таких средств не окупится никогда, к тому же это — средства налогоплательщиков. После правок стартовая стоимость уменьшается до 800 миллионов рублей. А выигрывает порой подрядная организация, предложившая выполнение работ за 150 миллионов рублей. Как можно качественно выполнить за такую скромную сумму то, что стоит в 5-6 раз дороже? Понятно, на дешевых материалах и неквалифицированной рабочей силе. Угадайте, какую «реставрацию и сохранение» мы получим? В лучшем случае всё облетит на следующий сезон, в худшем — объекту будет нанесен физический вред", — уверена она.

Реставратор Виталий Селезнев настроен не столь пессимистично. По его мнению, в госзакупках как раз ситуация более-менее стабильная: автор проекта реставрации имеет возможность худо-бедно контролировать подрядчика, в том числе и угрозой инициировать отзыв лицензии у исполнителя работ в случае, если тот начнет «вольничать». Только не всегда автор проекта готов к конфликту с подрядчиком, предпочитая находить компромисс в создавшейся ситуации…

"В рамках выполнения госконтрактов на реставрацию памятников контроль фактически четверной: заказчик, авторский надзор, технический надзор и Управление по охране ОКН, которое выдает разрешение на производство ремонтно-реставрационных работ. Но закономерен вопрос: почему это не всегда работает? Причин несколько, в том числе и потому, что орган технадзора не всегда находится по «месту жительства» объекта. Скажем, реставрируемый памятник расположен в Екатеринбурге , а контролирующий орган — в Москве или Владивостоке . Кто меньшую сумму за эту услугу предложил, тот и будет «надзирать», — иронизирует собеседник агентства.

"Трудности с заказчиками возникают практически на каждом объекте, — конкретизирует позицию коллеги Лариса Шашкина. — Но и те, которые вроде бы как «отреставрированы», часто имеют плачевный вид, так как выполнены из дешёвых материалов: блоков вместо кирпича, некачественной штукатурки, декоративного убранства из пластмассы".

По мнению и авторов меморандума, и экспертов «Уралинформбюро», одна из причин — малочисленность реставраторской «армии». Опытных кадров — наперечет, а новые создавать практически негде: далеко не все профильные вузы имеют соответствующие кафедры. В основном они в двух столицах. В УрГАХУ, к счастью, такая кафедра есть. Выпускает 8-10 специалистов в год.

Бюрократия реставрации

В результате складывается парадоксальная ситуация: даже в штате организаций, имеющих лицензию на проведение реставрационных работ, может не оказаться дипломированных специалистов-реставраторов. Впрочем, ныне конкурс легко и просто может выиграть фирма, для которой реставрация памятников сродни полетам на Марс.

Усадьба Ошуркова осенью 2017 года тоже попала в реставрационный шорт-лист. Фото: Яндекс. Карты.

Например, «МПФ Сфера» в качестве единственного поставщика доверили осенью 2017 года за 5,7 миллиона рублей реставрацию фасадов, кровли и входной группы усадьбы Ошуркова в Екатеринбурге (ул. Чапаева, 10). Компания занимается «специализированными строительными и отделочными работами». Однако, если верить «Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности» в редакции 2017 года, в состав этих работ реставрация памятников истории и архитектуры не входит.

А «противоаварийные ремонтно-рестраврационные работы» на доме купцов Яковлевых-Борчанинова (ул. 8 Марта, 18) в исполнении компании «Система» обошлись всего в… 332,6 тысяч рублей. Кстати, в профиле специализации подрядчика также нет пункта «реставрация ОКН».

Немало путаницы вносит в реставрацию практикуемая разбивка на этапы. Сначала выбирают подрядчика для проверки рыночной стоимости объекта, затем для подготовки проектно-сметной документации, и лишь затем — собственно для строительно-ремонтных работ.

Это, по мнению реставраторов, приводит в итоге к растягиванию процесса на довольно длительные сроки. И частенько в ходе смены подрядчиков (которые, в свою очередь, нанимают для завершения работы субподрядные организации) из технической документации «выпадают» целые тома.

В итоге уже на стадии работ могу внезапно вскрыться нюансы, которых не было видно при заключении договора подряда. Например, выясняется, что в смете не прописаны стройматериалы, которые необходимо использовать при реставрации.

Кому наличники из полихлорвинила?

Кстати, о стройматериалах. Они — отдельная головная боль для специалистов реставрационного дела. Ведь закон требует для восстановления объектов культурного и исторического наследия использовать аутентичный материал: если полы в усадьбе были запроектированы как деревянные — стелить свежее дерево на место прогнивших половиц. Если окна обрамлены резными наличниками — не заменять их стеклопакетами. И так далее.

Разумеется, далеко не каждый элемент памятника подпадает под столь суровые условия. Как правило, "неприкосновенные" детали дома изначально заносятся в реестр «предметов охраны». Однако и здесь без недоразумений не обходится.

Вокруг реставрации «Косого дома» прошлым летом вспыхнул нешуточный скандал.

Самый громкий скандал в Екатеринбурге вокруг дилеммы «дерево или железобетон» разгорелся в 2017 году в ходе реставрации знаменитого «Косого дома», он же «дом Чувильдина» на набережной Исети. Тогда активисты-градозащитники обвинили компанию, проводившую реставрационные работы, в произвольной замене стройматериалов на памятнике: мол, вместо исторического дерева между этажами поставили бетонную плиту.

В Управлении по охране и использованию ОКН Свердловской области на соответствующий запрос «Уралинформбюро» тогда ответили лаконично: мол, это делается для того, чтобы дом не «съехал» к реке, ибо здание требует укрепления более сильными материалами, чем дерево.

Куда более разговорчивыми оказались специалисты Санкт-Петербургского реставрационного центра, работавшие на «Косом доме» на протяжении первого этапа реставрации. Как пояснил официальный представитель ООО «СПРЦ» Виталий Селезнев, в ходе работ обнаружилось, что одна балка чердачного перекрытия и две между этажами полностью утратили свою несущую способность из-за воздействия огня и воды. «Чтобы избегнуть их падения и обрушения нижележащих конструкций во время производства демонтажных работ, мы были вынуждены их разрезать и демонтировать», — посетовал тогда собеседник агентства.

Соблюсти при реставрации 100% историческое соответствие всех элементов здания не всегда возможно, а бывает, что и нецелесообразно. «Иногда реставраторам просто не хватает денег, выделенных на обследование, поэтому приходится проводить его в усеченным виде. Чтобы оценить состояние тех же перекрытий, нужно увидеть каждую из балок перекрытия, но делается всего несколько зондажей. В итоге видим: в одном месте балки в нормальном работоспособном состоянии, а в другом нет. И если в списке „предмета охраны“ этих балок нет, а фундамент и стены позволяют использовать для их замены на современный материал — этот вариант вполне приемлем», — считает Селезнев.

В левой пряник, в правой кнут…

Может лучше будет сдать требующие реставрации памятники в «рублевую» аренду либо концессию? В Екатеринбурге есть прецеденты. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в 2016 году был отдан СКБ-банку полуразрушенный госпиталь Верх-Исетского завода, построенный в начале XIX века архитектором Михаилом Малаховым

В прошлом году «аренда за рубль» постигла легендарную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше. А месяц назад в концессию была отдана усадьба Железнова на улице Розы Люксембург

Усадьбе Железнова еще повезло: концессионер обещал превратить ее в бутик-отель. Фото: Яндекс. Карты.

"В ситуации, когда государство финансирует работы по сохранению ОКН по остаточному принципу, сдача памятников в долгосрочную аренду, либо в собственность — единственный способ их сохранения, — уверена Лариса Шашкина. — Но в этом случае, мы должны понимать, что уровень самосознания и правовой культуры людей, берущих на содержание ОКН, очень далеки от таких же людей в странах Западной Европы. Поэтому, государство должно внести статьи в уголовное законодательство за нанесение вреда отечественной культуре и очень большие штрафы".

По мнению эксперта «Уралинформбюро», здесь уместна политика «кнута и пряника», подразумевающая не только наказание для нарушителей, но и поощрение для «передовиков производства».

А «сдвоенный дом» на улице Сакко и Ванцетти до сих пор ждет покупателя. На его реставрацию денег в казне нет.

"Любой частник за свои деньги хочет реализовать на объекте максимум того, что будет в его интересах, — считает Виталий Селезнев. — Поэтому в работе с ним государству как собственнику этих помещений следует опираться на изначальный проект приспособления памятника, где четко прописано, как это здание можно использовать, а как — нельзя. А концессионер, в свою очередь, должен иметь хотя бы малейшее представление, с какими рисками может столкнуться при восстановлении и эксплуатации объекта. Если этот пункт в договоре не прописан, то будущий владелец найдет «сто и одну» лазейку, чтобы не исполнять свои обязательства".

В 2017 году мэрия Екатеринбурга потерпела фиаско в попытке продать с молотка четыре объекта культурного наследия. Не лучше успехи и у областного Фонда имущества. До сих пор в подвешенном состоянии судьба заброшенной больницы «Скорой помощи» в Зеленой роще, «сдвоенного дома» купца Лебедева и крестьянина Панова (ул. Сакко и Ванцетти) и руин особняка в стиле модерн, расположенных по адресу ул. Вайнера, 64б.

Судя по всему, в ближайшее время этим «графским развалинам» не светит ни продажа, ни аренда, ни реставрация.

Евгений СУСОРОВ