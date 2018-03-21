Кочковские аграрии ремонтируют технику к весенне-полевым работам

Виталий Иванов , токарь Решетовского хозяйства, принимает заявки. Кому-то нужна гайка, кому-то — винт. Говорит, что изготовить сможет практически любую деталь, будь то отечественная или импортная техника.

— Штуцера, переходники, реставрация шкивов, наклонные там, ступицы реставрируем. Все, что возможно, — говорит токарь Решетовского хозяйства Кочковского района Виталий Иванов.

Что возможно, делают сами. Остальные запчасти, в основном для импортной техники, приходится покупать. Сейчас ремонтируют тракторы «МТЗ». На днях приступят к ремонту тяжеловесов «К-700».

— Взяли кредит. Будет улучшение с финансированием, и пойдет ремонт полным ходом. Сельхозинвентарь требует ремонта у нас. Комплексы посевные требуются. Мы сейчас будем закупать. С началом тепла будем ремонтировать непосредственно на машинном дворе, — сообщил главный инженер Решетовского хозяйства Кочковского района Владимир Гапиенко.

Решетовское хозяйство — одно из самых развивающихся в Кочковском районе. Но даже им в этом году приходится нелегко. Финансовые трудности аграрии терпят из-за снижения цены на зерно. Многие, пытаясь угадать спрос на рынке, вводят новые культуры.

— В прошлом году добавили две культуры — чечевицу и гречиху. И в этом году продолжаем. Будем смотреть, как в этом году сложится ситуация. Площадь засевания гречихи будем уменьшать не намного, а площадь засевания чечевицы будем увеличивать. В прошлом году было 124 гектара, в этом году —

375 гектаров, — сообщил главный агроном Решетовского хозяйства Кочковского района Валерий Гиренко.

Основную площадь более

13 000 гектаров

в Решетах засеют традиционной культурой — пшеницей. Остальную пашню, это еще 7 000 гектаров, займет овес, ячмень и кукуруза. Семена уже прошли проверку и показали стопроцентную кондиционность.