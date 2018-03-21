На Красноярском экономическом форуме обсудят внешнеторговую деятельность российских предприятий

Часто препятствием для развития этого направления становятся не финансовые, а организационно-институциональные проблемы, отмечают эксперты, поэтому нужна работа по продвижению конкретных продуктов в определенные страны.

Есть экспортные товары, которые традиционно являются ключевыми для России в несырьевых отраслях экономики. Это продукция атомной и авиационной промышленности, военпрома. Сейчас актуальным становится экспорт другой продукции: сельскохозяйственной, продуктов питания, продуктов глубокой переработки леса и т.д. Как продвинуть эту российскую продукцию на международных рынках, как найти хороших партнеров для ее производителей, как поддержать их законодательно — это и будет обсуждаться на круглом столе.

В нем примут участие топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, руководители отделов ВЭД, представители органов власти.