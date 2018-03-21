Оппозиция Малайзии потребовала от премьера объяснить связь с Cambridge Analytica

ТАСС , 21 марта. Оппозиция Малайзии потребовала от премьер-министра страны Наджиба Разака объяснить возможное сотрудничество с британской аналитической компании Cambridge Analytica во время прошлых парламентских выборов в 2013 году. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

В частности, представители партии «Берсату», лидером которой является экс-премьер Махатхир Мохамад, считают, что в данном случае произошедшее необходимо квалифицировать как «иностранное вмешательство в политическую жизнь Малайзии». Британская компания на своем сайте сообщила, что «с 2008 года оказывала поддержку правящему »Национальному фронту" особенно в штате Кедах", который считается одной из трех важнейших административных единиц, значительно влияющих на результаты общенациональных парламентских выборов. Представители оппозиции напоминают, что по итогам прошлого голосования коалиция во главе с Наджибом Разаком получила от этого штата 21 из 36 мест в парламенте.

Однако администрация главы правительства выступила с заявлением, что никогда не сотрудничала с Cambridge Analytica, предположив, что контакты могли иметь место по частной линии представителями коалиции.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.