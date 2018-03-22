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В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского стартовал чемпионат ВКС по самбо
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В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского стартовал чемпионат ВКС по самбо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Один из старейших политехнических вузов Минобороны РФ впервые стал местом проведения соревнований такого высокого уровня.
Сегодня в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского стартовал чемпионат Воздушно-космических сил (ВКС) по самбо.
На открытии чемпионата спортсменов приветствовал начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Он пожелал борцам удачи в схватках, а также выразил уверенность, что победу в состязаниях одержат сильнейшие самбисты.
Один из старейших политехнических вузов Минобороны РФ впервые стал местом проведения соревнований такого высокого уровня. В чемпионате принимают участие 24 команды, представляющие все регионы России. В первый день состоялись схватки в 9девяти весовых категориях.
Завтра пройдут полуфинальные и финальные встречи.
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