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В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвящённый убытию парадного батальона в Москву
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В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвящённый убытию парадного батальона в Москву 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В День Победы пешую колонну парадного расчёта в Москве возглавит начальник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков.
Утром 20 марта 2018 года в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвящённый убытию парадного батальона в Москву для подготовки к участию в Параде Победы на Красной площади.
Традиционно, мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации и выступления перед личным составом начальника Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майора Максима Пенькова: «Три роты пройдут в Москве по Красной площади, впервые отдельно пойдет рота курсантов женского пола. Участие в Параде Победы — величайшая честь. Я уже много раз шёл во главе парадного расчёта и каждый раз меня одолевает чувство гордости за академию, за армию, за нашу страну с её мощными современными Вооружёнными Силами и умными курсантами — будущими офицерами».
На митинге также выступали председатель Совета ветеранов полковник запаса Кужекин Н. С., заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Шалонов Е. В., а также участник парада сержант Бородулин Е. В. Выступающие напомнили, что Парад войск имеет глубокий нравственный, патриотический и военно-политический смысл. Участие в нём — дань памяти и величайшей благодарности тем, кто защищал Родину.
Стоит отметить, что 25 марта состоится прибытие в Москву военного оркестра академии, а 2 апреля — военнослужащих женского пола.
В этом году принять участие в военном параде от Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского готовятся 28 офицеров, 446 курсантов — военнослужащие мужского пола, а также 9 офицеров, 220 курсантов — военнослужащие женского пола. В День Победы пешую колонну парадного расчёта в Москве возглавит начальник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков.
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