Открытие компании China-Africa Textile Company станет стимулом для индустриализации Малави — президент П. Мутарика

Салима / Малави /, 20 марта / Синьхуа / — В Салиме, в около 100 км от столицы Малави Лилонгве , накануне прошла церемония закладки первого камня комплекса для компании China-Africa Textile Company. В церемонии принял участие президент Малави Питер Мутарика.

Глава страны отметил, что данный проект станет стимулом для индустриализации Малави.

Салима /Малави/, 20 марта /Синьхуа/ — В Салиме, в около 100 км от столицы Малави Лилонгве, накануне прошла церемония закладки первого камня комплекса для компании China-Africa Textile Company. В церемонии принял участие президент Малави Питер Мутарика.

Глава страны отметил, что данный проект станет стимулом для индустриализации Малави.