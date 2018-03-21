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Открытие компании China-Africa Textile Company станет стимулом для индустриализации Малави — президент П. Мутарика
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Открытие компании China-Africa Textile Company станет стимулом для индустриализации Малави — президент П. Мутарика 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Салима /Малави/, 20 марта /Синьхуа/ — В Салиме, в около 100 км от столицы Малави Лилонгве, накануне прошла церемония закладки первого камня комплекса для компании China-Africa Textile Company. В церемонии принял участие президент Малави Питер Мутарика.
Глава страны отметил, что данный проект станет стимулом для индустриализации Малави.
Салима /Малави/, 20 марта /Синьхуа/ — В Салиме, в около 100 км от столицы Малави Лилонгве, накануне прошла церемония закладки первого камня комплекса для компании China-Africa Textile Company. В церемонии принял участие президент Малави Питер Мутарика.
Глава страны отметил, что данный проект станет стимулом для индустриализации Малави.
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