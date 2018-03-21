Салима /Малави/, 20 марта /Синьхуа/ — В Салиме, в около 100 км от столицы Малави Лилонгве, накануне прошла церемония закладки первого камня комплекса для компании China-Africa Textile Company. В церемонии принял участие президент Малави Питер Мутарика.
Глава страны отметил, что данный проект станет стимулом для индустриализации Малави.
Салима /Малави/, 20 марта /Синьхуа/ — В Салиме, в около 100 км от столицы Малави Лилонгве, накануне прошла церемония закладки первого камня комплекса для компании China-Africa Textile Company. В церемонии принял участие президент Малави Питер Мутарика.
Глава страны отметил, что данный проект станет стимулом для индустриализации Малави.