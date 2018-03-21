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В Оренбуржье разыскивается 16-летняя девочка, пропавшая в Курманаевке
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В Оренбуржье разыскивается 16-летняя девочка, пропавшая в Курманаевке 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Полицейские МО МВД России «Бузулукский» разыскивают 16-летнюю девочку, ушедшую 17 марта из дома в Курманаевке.
6-летняя Черняева Елена Алексеевна, худощавого телосложения, рост 150-160 см, глаза карие, волосы длинные темного цвета.
Была одета в куртку черного цвета с капюшоном, лосины черного цвета с белой надписью справой стороны, кофту серого цвета и кроссовки черно-белого цвета.
Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полицейские обращаются с просьбой сообщить в МО МВД России «Бузулукский» по телефону: (35341) 2-15-98 или 02.
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