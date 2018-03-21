В Оренбуржье разыскивается 16-летняя девочка, пропавшая в Курманаевке

Полицейские МО МВД России «Бузулукский» разыскивают 16-летнюю девочку, ушедшую 17 марта из дома в Курманаевке.

Была одета в куртку черного цвета с капюшоном, лосины черного цвета с белой надписью справой стороны, кофту серого цвета и кроссовки черно-белого цвета.

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полицейские обращаются с просьбой сообщить в МО МВД России «Бузулукский» по телефону: (35341) 2-15-98 или 02.