В Оренбуржье разыскивается 16-летняя девочка, пропавшая в Курманаевке 

Полицейские МО МВД России «Бузулукский» разыскивают 16-летнюю девочку, ушедшую 17 марта из дома в Курманаевке.
6-летняя Черняева Елена Алексеевна, худощавого телосложения, рост 150-160 см, глаза карие, волосы длинные темного цвета.
Была одета в куртку черного цвета с капюшоном, лосины черного цвета с белой надписью справой стороны, кофту серого цвета и кроссовки черно-белого цвета.
Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полицейские обращаются с просьбой сообщить в МО МВД России «Бузулукский» по телефону: (35341) 2-15-98 или 02.