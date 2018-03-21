Полиция назвала сумму залога за освобождение брата флоридского стрелка

За досудебное освобождение Захари Круза полиция потребовала 500 000 долларов. Он рассказал полицейским, как несколько лет назад вместе с друзьями они подвергали старшего брата насмешкам. Об этом сообщила газета The Sun Sentinel.

Как уточнили репортеры, Захари жил у семьи знакомых после того, как в ноябре прошлого года скончалась его мать. Он признался помощникам шерифа, что в младшем возрасте вместе с друзьями они нередко подшучивали над Николасом . До слушания на суде о возможных мерах против Круза младшего не говорится.

Правоохранители предупреждали 18-летнего Захари Круза держаться подальше от «Марджори Стоунмэн Дуглас», однако несмотря на это его увидели на территории школы после окончания занятий.

«Обвиняемый Круз преодолел закрытые двери и ворота школы и начал кататься на скейтборде по территории заведения», — написал в рапорте полицейский, который произвел арест.

Захари Круза задержали спустя почти месяц после того как его Николас Круз, который старше его на год, расстрелял 14 учеников и трех сотрудников школы. За массовое убийство ему может грозить смертная казнь.