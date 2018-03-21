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Полиция назвала сумму залога за освобождение брата флоридского стрелка
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Полиция назвала сумму залога за освобождение брата флоридского стрелка 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
За досудебное освобождение Захари Круза полиция потребовала 500 000 долларов. Он рассказал полицейским, как несколько лет назад вместе с друзьями они подвергали старшего брата насмешкам. Об этом сообщила газета The Sun Sentinel.
Как уточнили репортеры, Захари жил у семьи знакомых после того, как в ноябре прошлого года скончалась его мать. Он признался помощникам шерифа, что в младшем возрасте вместе с друзьями они нередко подшучивали над Николасом. До слушания на суде о возможных мерах против Круза младшего не говорится.
Правоохранители предупреждали 18-летнего Захари Круза держаться подальше от «Марджори Стоунмэн Дуглас», однако несмотря на это его увидели на территории школы после окончания занятий.
«Обвиняемый Круз преодолел закрытые двери и ворота школы и начал кататься на скейтборде по территории заведения», — написал в рапорте полицейский, который произвел арест.
Захари Круза задержали спустя почти месяц после того как его Николас Круз, который старше его на год, расстрелял 14 учеников и трех сотрудников школы. За массовое убийство ему может грозить смертная казнь.
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