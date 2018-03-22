Из-за ухудшения экологии к 2050 году вынуждены будут переселиться более 140 млн людей

Ухудшение экологической обстановки в связи с изменением климата приведет к массовым переселениям людей как внутри, так и за пределы государств. Так, порядка 140 млн человек в трех регионах мира мигрируют до 2050 г. Такие данные, как сообщает издание The Guardian, содержатся в новом отчете Всемирного банка

К середине века около 86 млн жителей Африки к югу от Сахары будут мигрировать внутри своих стран, в южной Азии мигрантами станут около 40 млн человек, в Латинской Америке — 17 млн По данным отчета, в этих регионах проживает более половины населения развивающихся стран, и 2,8% жителей относятся к группе риска, связанного с изменением климата.

"Представители научного сообщества все чаще признают, что в последующие годы все больше людей будут перемещаться внутри государственных границ, чтобы избежать засух, неурожая и подъема уровня воды мирового океана", — отмечает главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

Частота природных опасных явлений вроде наводнений, штормов, засух и тепловых волн возрастает в связи с изменением климата, подчеркивают авторы работы. Сильнее всего эти явления отразятся на беднейших и наиболее уязвимых странах, что создаст серьезные трудности для ведения сельского хозяйства.

Так, например, по данным Всемирного банка, к 2050 г. население Эфиопии почти удвоится, а миграция увеличится из-за сокращения урожайности земель. В Бангладеш миграция из-за ухудшения экологической обстановки станет основной причиной смены места жительства.

В отчете говорится, что массовые перемещения людей могут угрожать государственному строю, экономическому и социальному развитию стран. Однако, как подчеркивается в работе, наиболее негативных последствий можно избежать, если страны будут предпринимать действия для предотвращения ухудшения экологической обстановки.

В качестве решения авторы исследования указывают три ключевых направления работы мирового сообщества: ускорение сокращения выбросов парниковых газов, включение вопроса климатической миграции в долгосрочное планирование развития территорий и инвестирование в дальнейшие исследования, данные которых можно будет использовать в процессе планирования.

Таким образом внутренняя миграция в упомянутых регионах может сократиться до 65-105 млн, прогнозируют авторы. При наиболее активных действиях правительств в сдерживании выбросов СО2 количество переселенцев снизится до 30-70 млн человек.

По данным Международной организации по миграции, численность международных мигрантов составляет 244 млн человек. Это примерно 3,3% от всего населения планеты.

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