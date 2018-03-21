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«Северному потоку — 2» предписали соответствовать законам ЕС
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«Северному потоку — 2» предписали соответствовать законам ЕС 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
21 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике проголосовал за распространение правил Третьего энергопакета (газовая директива 2009/73) на все газопроводы, поставляющие топливо в Европу из третьих стран. Изменения в директиве напрямую касаются газопровода «Северный поток — 2», который планируют проложить из России в ЕС по дну Балтийского моря, а также потенциальных проектов Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса и Марокко.
Распространение Третьего энергопакета на экспортные газопроводы означает, что при их реализации к трубопроводным мощностям нужно будет допустить более одного поставщика ресурсов, должно быть несколько акционеров у проекта, тариф на прокачку придется согласовывать с регулятором.
Ознакомьтесь с полным перечнем поправок
Поправки в газовую директиву Европарламент рассмотрит в полном составе в апреле. Комитет, который одобрил поправки, возглавляет поляк Ежи Бузек. За принятие нового текста директивы проголосовал 41 депутат, 13 против, девять воздержались.
"У нас разные интересы, у нас разные точки зрения, так давайте соберем их все воедино и создадим такой закон и правовую основу для внутреннего рынка, чтобы это помогло нашим гражданам, энергокомпаниям и зарубежным поставщикам, — заявил Бузек по итогам голосования. — Потому что мы нуждаемся в них: нам необходимо 65-70 процентов потребления природного газа замещать импортом не из ЕС. Так, мы открыты для всех, но мы хотели бы положить конец очень опасному фактору — использованию энергетических решений как политического оружия".
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