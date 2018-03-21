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Евкуров попросил изучить долг Ингушетии за газ
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Евкуров попросил изучить долг Ингушетии за газ 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 21 мар — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой создать рабочую группу для изучения долгов региона за газ.
По данным «Газпром межрегионгаз Назрань», просроченная задолженность потребителей Ингушетии за поставленный газ по состоянию на 1 октября 2017 года составляла около 5,7 миллиарда рублей.
"Обсудили проблему «разбаланса» (потери) газа в Ингушетии. Попросил Алексея Борисовича (Миллера — ред.) создать рабочую группу, чтобы изучить долг региона, а также определить уровень ответственности республики и непосредственных поставщиков газа по этому вопросу", — написал Евкуров во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram после встречи с Миллером в Москве.
Глава Ингушетии также выразил благодарность руководителю «Газпрома» за продолжение инвестиционной поддержки республики по газификации новостроек и реконструкции изношенных сетей.
Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии, Евкуров также обратился к руководству «Газпрома» с просьбой оказать содействие в реализации на территории региона проектов строительства лечебных амбулаторий в Насыр-Кортском и Альтиевском административных округах Назрани, а также трех спортивных комплексов с бассейнами в Малгобеке, Карабулаке и Сунже.
Ранее сообщалось, что после открытия в середине марта газопровода высокого давления Плиево-Яндаре в Ингушетии газифицированы все населенные пункты.
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