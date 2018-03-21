Евкуров попросил изучить долг Ингушетии за газ

По данным «Газпром межрегионгаз Назрань», просроченная задолженность потребителей Ингушетии за поставленный газ по состоянию на 1 октября 2017 года составляла около 5,7 миллиарда рублей.

"Обсудили проблему «разбаланса» (потери) газа в Ингушетии. Попросил Алексея Борисовича (Миллера — ред.) создать рабочую группу, чтобы изучить долг региона, а также определить уровень ответственности республики и непосредственных поставщиков газа по этому вопросу", — написал Евкуров во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram после встречи с Миллером в Москве

Глава Ингушетии также выразил благодарность руководителю «Газпрома» за продолжение инвестиционной поддержки республики по газификации новостроек и реконструкции изношенных сетей.

Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии, Евкуров также обратился к руководству «Газпрома» с просьбой оказать содействие в реализации на территории региона проектов строительства лечебных амбулаторий в Насыр-Кортском и Альтиевском административных округах Назрани , а также трех спортивных комплексов с бассейнами в Малгобеке Карабулаке и Сунже.

Ранее сообщалось, что после открытия в середине марта газопровода высокого давления Плиево-Яндаре в Ингушетии газифицированы все населенные пункты.