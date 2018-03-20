Что будет, когда исчезнет телеграмм?

Во вторник, 20 марта, Верховный суд России отклонил иск от мессенджера Telegram к ФСБ , которая ранее приказала разработчикам и владельцам выдать ключи для дешифровки переписки. Более того, прокуратура отказалась признавать данные, которыми обмениваются пользователи в мессенджере Telegram сведениями, которые составляют тайну переписки.

“Телеграм защищает свободу и конфиденциальность. ” — ответил на это через несколько часов основатель мессенджера Павел Дуров , — «Угрозы блокировки ни к чему не приведут.»

Напомним, борьба между мессенджером и Роскомнадзором идет уже давно. Прошлым летом в ведомстве потребовали от дурова предоставления данных для внесения реестр, которые, к слову, находились в открытом доступе, а позднее Дуров рассказал, что к требованиям выдать ключи для дешифровки подключились сотрудники ФСБ.

Потом начался суд, на котором Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей. Дуров настаивал, что требования выдать ключи шифрования технически невыполнимы.

“Требования ФСБ нереализуемы технически, — написал он 16 октября 2017 года на своей страниц Вконтакте, — «они противоречат 23 статье Конституции РФ: „Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. “ Конституция — основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов. Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан.»

Дело в том, что Telegram использует два вида чатов: обычные и «секретные». Первые шифруются на центральном сервере, а вот у вторых шифрование идет непосредственно на сами устройствах-участниках чата, поэтому ключ к ним подобрать невозможно. В этом плане безопасность Telegram одна из лучших.

И вот 20 марта рассмотрение дела началось вновь и встало на сторону Роскомнадзора. Теперь, по закону, у администрации мессенджера есть 15 дней на исполнение требований ведомства.