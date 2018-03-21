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Госдума рассмотрит проект об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены
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Госдума рассмотрит проект об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду в первом чтении законопроект, которым устанавливается, что иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, может быть отказано во въезде в РФ. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года группой депутатов.
Изменения предлагается внести в статью 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Как отмечают законодатели, согласно Конституции РФ и положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе, преследовать социально значимую, законную цель». В этой связи, по их словам, ограничение прав и свобод человека допускается лишь в том случае, если для этого имеются достаточные основания.
"Законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в РФ, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в пояснительной записке.
Как напомнил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"), в отношении лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, касающихся финансирования терроризма, отмывания денег, в связи с чем их счета замораживаются, в российском законодательстве предусмотрен ряд мер. «Однако такой меры воздействия, как ограничение въезда на территорию РФ, не существовало», — указал он.
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