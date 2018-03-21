Госдума рассмотрит проект об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Госдума рассмотрит в среду в первом чтении законопроект, которым устанавливается, что иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, может быть отказано во въезде в РФ . Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года группой депутатов.

Изменения предлагается внести в статью 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Как отмечают законодатели, согласно Конституции РФ и положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе, преследовать социально значимую, законную цель». В этой связи, по их словам, ограничение прав и свобод человека допускается лишь в том случае, если для этого имеются достаточные основания.

"Законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в РФ, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в пояснительной записке.