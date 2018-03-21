Трюдо заявил, что продажа канадской бронетехники саудитам не нарушает прав человека

"Разрешения [на поставки оружия] принимаются только в том случае, если [его] экспорт соответствует нашей внешней и оборонной политике, включая [соблюдение] прав человека, — сказал он. — Наш поход [к сделке с Саудовской Аравией] полностью соответствует нашим национальным обязательствам и канадским законам".

Ранее во вторник телеканал СВС распространил подробности скандального соглашения на 15 млрд канадских долларов (тогда $12 млрд) между Оттавой и Эр-Риядом от 2014 года, согласно которому Саудовская Аравия получит 928 бронемашин. Речь идет о БТР LAV 6 компании General Dynamics Land Systems. Контракт помимо техники со стандартным вооружением предусматривает поставки 119 бронемашин, оснащенных 105-мм пушками, 119 БТР с противотанковым вооружением и 119 бронетранспортеров, на которых установлена 30-мм авиационная пушка.

Впервые о масштабах этой сделки в мае 2015 года сообщила газета The Globe and Mail, но тогда в ее распоряжении не было таких деталей контракта. Данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, который запрещает поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека. Публикация материала тогда вызвала большой общественный резонанс, так как газета сообщила, что, в частности, подобные канадские бронемашины «Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания».

В 2016 году Трюдо заявил, что его правительство не будет отменять эту сделку. По его словам, данный договор был подписан предыдущим консервативным правительством Канады, и его расторжение нынешними либеральными властями «станет ужасным прецедентом». Также Трюдо заверил, что в будущем канадское правительство будет стараться не заключать подобных сделок.