Бараевы: самые жестокие боевики Чеченской войны

Членов семьи Бараевых, особенно, Арби и Мовсара , дядю и племянника, называют одними из самых кровавых участников чеченских бандформирований обеих Чеченских войн. На счету этих боевиков, уничтоженных, в конце концов, федеральными спецподразделениями многие сотни жизней — как военнослужащих, так и мирных жителей — жестокие пытки, зверские убийства пленных, захват заложников, похищения людей и другие преступления.

Примечательно, что до начала чеченских кампаний в мирной жизни эти родственники практически ничем себя не проявили — отличились они именно на войне, погубив массу людей.

Чем они занимались до войны

Среди членов семьи Бараевых за время обеих чеченских кампаний в центре внимания оказались трое — Арби Бараев, его племянник Мовсар и жена Бараева-старшего Зура, возглавлявшая отряд женщин-смертниц во время теракта на Дубровке в 2002 году.

О довоенной жизни Мовсара и Зуры Бараевых можно сказать только то, что никакой мало-мальской карьеры оба не сделали, и вообще попыток как-то себя проявить в «гражданских» условиях не предпринимали. Бараев-младший начал воевать в составе чеченских бандформирований с 18 лет, и никакой мирной профессии не имел.

Арби Бараев некоторое время служил постовым ГАИ , куда его по-родственному устроил дядя по матери Ваха Арсанов, впоследствии один из видных лидеров чеченских сепаратистов.

Кровавый «семейный подряд»

Клан Бараевых за время чеченских кампаний стал широко известен торговлей похищенными и захваченными в плен людьми. Некоторые специалисты, изучавшие деяния этих преступников, склоняются к мнению, что этим видом деятельности Бараевы занимались даже активнее, чем непосредственно боестолкновениям и с федеральными войсками.

Считается, что боевиками исламского полка «Джамаад», возглавляемого Арби Бараевым, в Чечне в числе прочих были похищены спецпредставител ь президента России Власов, генерал-майор Шпигун, многие российские офицеры и журналисты, а также четверо граждан Великобритании и один новозеландец. С пленниками не церемонились — когда боевиков Бараева не устроили результаты переговоров по выкупу заложников, четверым иностранцам отрезали головы и выбросили их на дорогу.

Арби Бараев был действительно отморозок, поскольку всегда хотел зверствовать сам по себе, бесконтрольно со стороны руководства самопровозглашен ной Ичкерии. В конце 90-х Аслан Масхадов лишил его звания бригадного генерала за самоуправство, Бараев в ответ пытался убить самого Масхадова. Презирал Арби Бараева и полевой Руслан Гелаев, у которого люди Бараева убили родственника.

Вот как характеризует А. Бараева один из руководителей антитеррористиче ской операции в Чечне генерал Трошев в своей книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала»:

«… Человек он был по-своему уникальным: за пять лет поднялся по карьерной лестнице от старшины ГАИ до бригадного генерала (аналог нашего звания генерал-лейтенанта)! Впору заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Причем столь стремительным восхождением 27-летний чеченец обязан не блистательному уму, талантам или доблести сердца, а пролитой им человеческой крови: с января 1995 года он собственноручно замучил более двухсот человек! Причем с одинаковой садистской изощренностью издевался и над русским священником, и над ингушом-милиционером, и над дагестанским строителем, и над подданными Её Величества королевы Великобритании…».

Племянник Арби Бараева Мовсар участвовал в обеих чеченских кампаниях, поначалу на вторых ролях. Во второй войне по приказу Шамиля Басаева Мовсар Бараев возглавил диверсионно-терр ористический отряд, который в октябре 2002 года захватил Дом культуры ОАО «Московский подшипник» на Дубровке, в заложниках оказались свыше 900 человек. По разным данным, в результате этого теракта погибло от 130 до 174 заложников, 37 террористов во главе с Мовсаром Бараевым были убиты спецназом ФСБ

Как их уничтожали

О ликвидации Арби Бараева заявлялось неоднократно, но по официальной версии он был уничтожен в июне 2001 года в результате спецоперации ФСБ в родном селе Алхан-Кала. Считается, что сдали лидера боевиков информаторы из числа чеченцев. По другой версии, не имеющей официального подтверждения, Бараева удалось взять живьем, и расстреляли его уже после допроса.

Мовсар Бараев и его тетка, вдова Арби Бараева Зура, были уничтожены во время штурма центра на Дубровке группами спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел». Бараева и группу его подельников забросали гранатами. Всех шахидок (их было порядка 20) поначалу нейтрализовали с помощью использованного в спецоперации газа, а уже потом, непосредственно во время штурма, добили выстрелами в голову.