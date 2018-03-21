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«Росгосстрах» перестанет быть титульным спонсором чемпионата России со следующего сезона
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Появились слухи об уходе Лаврова

«Росгосстрах» перестанет быть титульным спонсором чемпионата России со следующего сезона 

Советский спорт 1 час назад
«Компания „Росгосстрах“ по согласованию с Российской футбольной премьер-лигой приняла решение не пролонгировать с июля 2018 года контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу.
В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании.
В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и, в том числе, спонсорских предложений», — цитирует Фрая «Р-Спорт».
«Росгосстрах» в 2006 году стал титульным спонсором чемпионата и был им по 2010 год, а в сентябре 2015 года вернул себе этот статус.
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