Нация или народ: что первично

Во многих странах эмигрантов из России сразу называют «русскими», даже если сами они определяют себя как татар, чувашей, осетин. Но и те, кто сами записываются в переписях как «русские», живут по-разному, у них различные обычаи и традиции, а порой и религия.

Этнографы спорят, считать ли русских нацией или этносом. Эти термины имеют между собой много общего. Иногда в научный обиход входит еще и понятие «этос». В отношении русских им обозначают ту самую «русскую душу» — мировоззрение, которое отличает русского человека от западного.

Я — русский

В советское время термин «этнос» был очень популярен. В самом общем виде этнос — это группа людей, которых объединяют общее происхождение, язык, культурные и хозяйственные практики. Однако «чистых» этнических групп не бывает, какие-то признаки всегда различаются.

Но для стройности картины термин «этнос» иногда объявляется тождественным понятию «народ». Так, выделяют этнолингвистические группы, а в них — обособленные части-народы. Например, в славянскую группу входят русские, украинцы, поляки и другие народы с родственными славянскими языками.

У каждого этноса, входящего в группу, есть общие с другими этносами черты — в обрядовости, фольклоре, истории. Но есть и свое индивидуальное прошлое, специфика образа жизни, стремлении провести границы — «мы такие, мы живем так-то, а они — по-другому». Ребенок начинает осознавать свою этническую принадлежность в 8-9 лет на основе знаний о стране, родном языке, образе жизни родителей.

Группа людей становится этносом, а затем — нацией, когда осознает свою общность с другими и одновременно непохожесть на них. Немаловажную роль в этом играют связь с определенной географической территорией, появление конструкта родины в широком смысле.

Более того, членом этноса можно стать. В процессе ассимиляции эмигрант может настолько принять обычаи, традиции, историю новых сограждан, что начинает называть себя «русским», «американцем», «финном». Это называется «поменять этническую идентичность».

Ментальный код русского

Говоря о взаимосвязанных этнических процессах, многие ученые идут дальше, используя понятие «этос». Он обозначают схожесть привычек, нравов и менталитета.

О принадлежности к той или иной народности говорят внешний вид человека, его самосознание, культура и быт. Одним из самых ярких проявлений национального характера русских является стиль жизни, который кардинально отличается от западных норм.

Особая культурная ориентация, общественная деятельность и принятая иерархия ценностей людей, проживающих в России, доказывают их принадлежность к определенному этосу. Осмысление нравственных начал зависит исключительно от воли народа и не связано с указаниями властей.

Прежде чем стать нацией, нужно осознать себя народом

«Нацией» называют социально-экономическое и культурно-политическое единство людей. Нацию могут создавать разные этносы или один. У людей, проживающих в одной стране, могут быть различные языки, уклад жизни, внешность, религия, но их объединяют культура, идеология, политика.

Нация — это рациональный и искусственно созданный механизм, неразрывно связанный с государственностью. Понятие это возникло достаточно поздно, когда потребовалось найти «цементирующие» термины для укрепления позиций существовавших государств и для основания новых. Термин «народ» возник гораздо раньше, чем понятие «нация».

Можно утверждать, что именно этнос формирует государство, а затем уже государство искусственно развивает нацию. Для неё не важны принципы родства, а это полностью исключает вероятность ее органического и живого развития.