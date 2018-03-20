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В Росбанке начали управлять сетью с помощью искусственного интеллекта
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В Росбанке начали управлять сетью с помощью искусственного интеллекта 

Банки.ру 2 часа назад
Росбанк начал применять новую технологию location intelligence геоинформационной системы «Атлас» для управления сетью отделений, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Технология location intelligence агрегирует данные обо всех отделениях и подразделениях банка, оценивает потенциал и нагрузку, рассчитывает эффективность потенциальных офисов, исходя из данных об активности клиентов, банков-конкурентов, численности населения, трафика на улицах города и другой статистической информации. В результате, банк имеет «тепловую» карту по каждому городу присутствия с оценкой потенциала размещения отделения на уровне шаговой (100 м) доступности», — говорится в релизе.
По словам начальника управления развития и эффективности розничной сети Росбанка Владимира Коробова, с помощью геоданных и прогнозных моделей банку удается точнее и быстрее принимать решения, минимизировать ошибки, планировать свои действия с учетом потенциала локации каждой точки продаж.
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