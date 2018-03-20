В Росбанке начали управлять сетью с помощью искусственного интеллекта

Росбанк начал применять новую технологию location intelligence геоинформационной системы «Атлас» для управления сетью отделений, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Технология location intelligence агрегирует данные обо всех отделениях и подразделениях банка, оценивает потенциал и нагрузку, рассчитывает эффективность потенциальных офисов, исходя из данных об активности клиентов, банков-конкурентов, численности населения, трафика на улицах города и другой статистической информации. В результате, банк имеет «тепловую» карту по каждому городу присутствия с оценкой потенциала размещения отделения на уровне шаговой (100 м) доступности», — говорится в релизе.

По словам начальника управления развития и эффективности розничной сети Росбанка Владимира Коробова, с помощью геоданных и прогнозных моделей банку удается точнее и быстрее принимать решения, минимизировать ошибки, планировать свои действия с учетом потенциала локации каждой точки продаж.