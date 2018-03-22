Суд аннулировал права воронежской компании на земельные участки под озером Круглое 

Росимущество добилось изменения решения первой инстанции. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобы территориального управления Росимущества и компании ООО «Вит-Строй» и изменил решение первой инстанции в пользу ведомства. Суд постановил, что у воронежской фирмы не было прав собственности на пять земельных участков под озером Круглое. Постановление появилось в картотеке арбитражных дел 12 марта. Из документов суда следует, что воронежская компания приобрела спорные земли в 2013 и 2014 годах по договору дарения от Олега Чаплыгина и по договору купли-продажи от Сергея Меркулова. Участки сформировали на покрытых поверхностными водами землях с нарушением законодательства. При постановке на кадастровый учёт участки должны были отнести к землям водного фонда, а не сельскохозяйственного назначения. В первоначальном варианте Арбитражный суд Воронежской области истребовал у «Вит-Строй» в пользу РФ пять земельных участков, расположенных в границах озера, а также постановил заплатить госпошлину в 30 тыс. рублей и оплатить расходы на экспертизы в 183,8 тыс. рублей. Росимущество не устроило такое решение, ведомство потребовало аннулировать право собственности воронежской компании. Теперь апелляция заменила формулировку и «признала отсутствующим зарегистрированное право собственности „Вит-Строй“ на эти же участки. Попытка слить озеро произошла в ночь на 6 сентября 2016 года. Неизвестные вырыли канал, по которому вода стала стремительно уходить из озера в Дон. Местные жители соорудили дамбу, приостановив сброс воды, но к тому времени ее уровень в озере уже понизился на 1-3 м. Жители Подгорного предположили, что озеро попыталась осушить компания „Вит-Строй“, чтобы освободить место под строительство домов или дороги. Однако в компании это предположение опровергли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, однако в июне 2017 года приостановили его из-за отсутствия подозреваемых. При этом ущерб от действий неизвестных оценивали в 17 млн рублей. В феврале 2018 года правительство региона сообщило, что земельные участки, занятые озером, станут особо охраняемой природной территорией областного значения. Площадь природного комплекса „Озеро Круглое“ составит 67 га. На территории памятника природы запретят капитальное строительство. Дарья Крымова