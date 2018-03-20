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На Воронежский участок трассы М4 суд наложил обременение
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На Воронежский участок трассы М4 суд наложил обременение 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
«Автодор» и воронежские власти сошлись в суде из-за земли в районе села Лосево Павловского района. Земельный спор, из-за которого может сорваться строительство дороги в обход Лосево, сегодня начали рассматривать в арбитражном суде. Истец, госкомпания «Автодор», пытается оспорить законность сделок купли-продажи участков, по которым должна пройти трасса. Напомним, земля оказалась в частных руках уже после того, как был утвержден проект строительства магистрали. Представитель ответчика — областного департамента имущественных отношений — сегодня заявила, что о планах «Автодора» на эти земли в ведомстве не знали, поэтому их спокойно продали с аукциона. По одной из версий, всё произошло из-за нерасторопности местных властей, которые почему-то не включили спорные участки в генеральный план.
Екатерина Невареных, представитель департамента земельных и имущественных отношений Воронежской области: — Создавалась комиссия, которая утверждала, определяла возможность предоставления этих участков. В эту комиссию входили руководители департамента архитектуры и строительной политики, которые согласовали предоставление этих земельных участков. Участки были предоставлены на основании аукциона. И аукцион никем не оспорен. К тому же в ДИЗО считают, что в ситуации виновата и сама госкомпания, которая не проконтролировала внесение изменений в генплан. В Автодоре, в свою очередь заявили, что за подобными вещами должны следить местные власти, но никак не дорожники. Про просьбе одной из сторон заседание перенесли на конец апреля. На время суда на землю наложено обременение — её нельзя продать или подарить.
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