Автобусы переходят на газ

Уже пятая часть общественного транспорта Южно-Сахалинска работает на экологичном горючем, а общее количество машин, использующих ГМТ, — в том числе такси и коммунальной техники, — доведено до двух сотен.

Активный перевод транспорта на метан начался с 2016 года, когда в Южно-Сахалинске ввели первую газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС). Теперь таких станций уже две. «В идеале стоит задача построить сеть заправок, чтобы можно было через весь остров — от Корсакова до Охи — доехать на газовой машине», — говорит начальник управления газификации Агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Данила Вертопрахов.

Для сахалинцев, переоборудовавших свои автомобили на новое топливо, местные власти в два раза снизили транспортный налог. А компания, обеспечивающая АГНКС метаном, каждому, кто отказывается от бензина и дизеля, дарит по две тысячи кубов газа.

Хабаровске 47 автобусов на газомоторном топливе. Два года назад в город пришли подержанные корейские Daewoo, потом автопарк пополнили корейские же Hankuk Fiber. В 2017-м город получил российские Volgabus и «НефАЗы». «Газовый транспорт имеет два главных преимущества перед дизельным: экологичность и экономичность — выбросы в атмосферу дают минимальное загрязнение, а метан стоит в три раза ниже бензина и солярки», — отмечает Сергей Суковатый, начальник управления транспорта администрации Хабаровска.

17 рублей стоит кубометр природного газа в Южно-Сахалинске. Это дешевле литра бензина или солярки

Проблема лишь в том, что подобная техника может заправляться только на одном муниципальном предприятии. Газовая компания , на которую постановлением правительства РФ возложена обязанность строить АГНКС, затянула дело.

Регионам, которые только начали переход на газовое топливо, рекомендуют изучать опыт Якутии , где решение о создании газомоторной отрасли было принято еще в 1998 году. Сейчас действует программа «О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Республики Саха (Якутия) на 2016-2020 годы».

В Якутской пассажирской автотранспортной компании из 108 машин 57 переведено на метан и 20 — на пропан-бутан. Около 450 частных автобусов из более чем 600 на маршрутах в Якутске также работают на газе. Это же топливо все шире использует крупнейшая алмазная компания республики. В городе Мирный и поселке Айхал действуют АГНКС, в ближайшие два года они откроются еще в пяти населенных пунктах Мирнинского района. Алмазодобытчики перевели на газ 315 автомашин, на очереди еще 95. Причем в регионе внедряются технологии, обеспечивающие бесперебойную работу автотранспорта при 60-градусном морозе. «В Якутии есть широкие возможности использования ГМТ в авиации. Оно втрое дешевле авиакеросина», — подчеркивает вице-президент Российской инженерной академии Валерий Тян.