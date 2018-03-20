«Наскальную живопись» оперативно убрали

В редакцию обратился житель дома № 14, корпус 1, по Коломенскому проезду, Сергей Крылов с жалобой, что в подъезде между шестым и седьмым этажами изрисована стена. Корреспондент «ВМ» выехал на место, чтобы убедиться в проблеме и помочь местным жителям.

Снаружи вполне благополучный дом стал не радовать жильцов верхних этажей.

— Порой на лестничных пролетах стали собираться компании молодежи, — рассказывает Сергей Крылов. — Скорее всего, они и разрисовали стены между шестым и седьмым этажами.

Мы спускаемся с верхнего этажа и действительно видим оранжевого человечка и множество надписей. Одна из них гласит: «В подземном переходе живет маньяк. Будьте осторожны». Остальные— наподобие первой.

— Разве это дело? — возмущается местный житель. — Помогите нам, мы хотим жить в чистоте.

Обращаемся в районную управу и ГБУ «Жилищник». Вскоре мы узнаем, что местные власти решили проблему и провели косметический ремонт.