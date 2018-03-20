Качественный ремонт стал причиной жалобы

Спорная ситуация возникла вокруг ремонта подъезда в 17-этажном доме № 9 по Гурьевскому проезду на юге Москвы . Представители жилищно-строительного кооператива «Быстрый», ответственного за управление дома, уверены, что работы ведутся незаконно.

Члены кооператива прислали в редакцию письмо с жалобой на соседей, ставших инициаторами данного ремонта, и исполнителя работ ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное». Горячий спор между жителями 3-го подъезда разгорелся из-за того, что правление кооператива «Быстрый» не дало своего согласия на ремонтные работы, хотя за это высказалось большинство жильцов. Интересы сторонников ремонта отстаивает жительница дома Ксения Резник.

— Летом я самостоятельно отремонтировала площадку своего этажа — заменила напольную плитку, покрасила окно и стены, повесила зеркало, наклеила фото обои и декоративные элементы, — рассказывает Ксения, показывая преобразившийся подъезд на седьмом этаже. — Скоро соседи стали заходить в гости, посмотрели, как получилось. Им, как и мне, захотелось сделать уютнее и холл на первом этаже.

Чтобы все было официально, этот вопрос был поднят на собрании жильцов 12 декабря. При этом присутствовали представители ГБУ «Жилищник» и заведующая сектором по работе с управляющими организациями Инженерной службы района Орехово-Борисово Южное.

Вопрос о том, что холл многоэтажки, построенной в 1986 году, нуждался в обновлении, поднимался ее жителями и раньше. Однако кто-то выступал за то, чтобы ждать планового ремонта в 2019 году, теперь же большинство решило провести ремонт сейчас, хотя и частично за свой счет. 40 из 68 квартир добровольно сдали на материалы от 300 до 3500 рублей.

Правление ЖСК «Быстрый», стоящее за прекращение ремонта, который они не поддерживали, считает, что все происходящее незаконно и является самоуправством.

— На общем собрании 12 декабря речь шла о замене напольной плитки и об облагораживании стен первого этажа. При этом, например, не оговаривалось использование обоев. Также мы против установления дополнительных светильников, потому что это может повлечь за собой дополнительную оплату для жильцов. Проводка в здании старая, изношенная, и мы не хотим дополнительной нагрузки на нее. Кроме того, некоторые используемые материалы, по нашему мнению, могут быть пожароопасными, — отметила председатель правления кооператива Наталья Рыбаулина.

Члены жилищного кооператива настаивают на наложении штрафа и увольнении виновных, по их мнению, сотрудников ГБУ «Жилищник района ОреховоБорисово Южное». Однако руководство ответственной организации отмечает, что представленные им для ремонта документы были подготовлены верно и ими получено согласие большинства жильцов.

— Наша организация производит укладку плитки на первом этаже. Работы по косметическому ремонту подъезда составляют 69 118,77 рубля, — отметил в письме директор ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» Алексей Сахаров

— Я хочу жить в красивом подъезде, — говорит житель дома Сергей Ефремов . — Мы провели общее собрание, было вывешено несколько вариантов дизайна, остановились на этом. По поводу того, что материалы пожароопасные, абсолютная глупость. Я сам профессиональный строитель и много лет работаю начальником ремстройцеха в Институте медико-биологических проблем, поэтому знаю, что горит, а что не горит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Шрамко, руководитель ГКУ «Центр реформы ЖКХ»:

— Учитывая, что подъезды в многоквартирном доме являются частью общего имущества всех собственников, проведение данных работ должно согласовываться и контролироваться правлением ЖСК как органом, ответственным за состояние общего имущества. Информация о некачественно выполненных работах либо о несанкционированных работах по переустройству и перепланировке помещений общего пользования в многоквартирном доме может служить основанием для проведения Мосжилинспекцией внеплановых проверок и принятия административных мер воздействия в отношении управляющей организации. Урегулирование конфликтных ситуаций в ЖСК обеспечивается активным взаимодействием правления ЖСК с собственниками помещений на позитивной основе.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

В редакцию ежедневно поступает множество жалоб от горожан на коммунальные или бытовые проблемы.

Ирина Маляева, жительница района марьино Юго-Восточного округа:

— Напротив почты, расположенной по адресу: Новочеркасский бульвар, 44, не работает светофор. Прошу устранить неполадки на пешеходном переходе со светофором.

Дмитрий Витвицкий, житель Пресненского района Центрального округа:

— После выходных закрыли наземный переход от остановки «Метро „Шелепиха“ (в центр) к метро и МЦК. На переходе висит объявление с предложением воспользоваться надземным переходом (мостом), но подходы к нему не убраны, в результате все бегают перед машинами, по бывшему переходу.

— На остановке автобусов № 3, 75, 775, 822 „Плодоовощной комбинат“ (в сторону Ивантеевской ул.) ошибочно установлен информационный указатель маршрутов трамваев № 2, 13, 29, 36, что дезориентирует пассажиров!

Екатерина Воропай, жительница района Донской Южного административного округа:

— В моей квартире, расположенной на верхнем этаже дома № 27 по Малой Калужской улице, из-за таяния снега на крыше течет потолок.

Ираклий Сихуралидзе, житель района Хамовники Центрального административного округа:

— Во время уборки крыши от снега рабочие повредили скамью у третьего подъезда дома № 4 по Хамовническому Валу.

Родион Суриков, житель района Орехово-Борисово Южное, Южного административного округа:

— Повреждена уличная урна у дома № 57, корпус 1, по Шипиловскому проезду. Просьба заменить.

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