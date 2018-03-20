В Северной столице на линию вышли уникальные троллейбусы

Их можно встретить уже на трех городских маршрутах — В Приморском и Красносельском районах. Этот необычный вид общественного транспорта — на самом деле эволюция троллейбуса, который теперь может двигаться не только с помощью контактной сети, но и на автономном ходу.

"Идею создать сеть городских троллейбусных маршрутов, не привязанных жестко к контактной электросети, в Петербурге начали прорабатывать еще с 2011 года, — рассказывает советник директора ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев . — Тогда идею начали прорабатывать совместно с компанией «Энер Зэт». В 2012 году мы приняли участие в испытаниях первой машины в Вологде . А с 2013 года тестовые испытания начали проходить регулярно и в Петербурге".

На постоянной основе первые электробусы марки «Тролза» появились на улицах Северной столицы лишь в середине декабря прошлого года. Часть пути они преодолевают привычным образом, держась «рогами» за контактную сеть, а часть — с помощью электроэнергии, полученной от аккумуляторов. Первые маршруты инновационного транспорта запустили в Приморском районе — одном из самых быстроразвивающихся. Сначала был опробован маршрут №23: на автономном ходу электробус проходит от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, затем переходит на контактную сеть и следует до станции метро «Комендантский проспект» и далее до конечной остановки «Улица Шаврова».

Статистика показывает, что электроновинка существенно облегчает жизнь новоселов Приморского района. В районе новостроек раньше работали только два троллейбуса маршрута №23, они перевозили около 1,2 тысячи пассажиров в день. Сейчас пассажиропоток уже превысил 10 тысяч человек в сутки, на линию выведены 12 машин в будние дни и 11 — в выходные. Поэтому еще один маршрут — он, кстати, получил порядковый номер — был запущен в этом же районе от станции метро «Комендантский проспект» до жилого квартала «Юбилейный». И, несмотря на тот факт, что трассы электробусов №23 и №2 частично совпадают — при движении под контактной сетью — пассажиропоток растет на обоих.

"Раньше трассы этих маршрутов были в полтора-два раза короче и ограничивались контактной сетью, — отмечает Сергей Китаев. — Возможности автономного хода позволили создать новые транспортные связи в районе новостроек".

Эксплуатация электробусов позволит очистить центральную часть Петербурга от паутины проводов

Новый вид транспорта позволяет не только экономить время и деньги, например, ехать без пересадок, но и обеспечивает комфортные условия. «В салоне установлены яркие светодиодные табло нового поколения, есть USB-порты для зарядки гаджетов. Медиакомплекс транслирует видео, раздает Wi-Fi-сигнал, сопряжен с системой информирования пассажиров, — говорят в Горэлектротрансе. — Есть также система „Говорящий город“ для незрячих. При этом информирование пассажиров с ограниченными возможностями, общая информационная система и медиасистема впервые в стране интегрированы в единый комплекс».