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Газовики в Саратове не отреагировали на утечку газа
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Газовики в Саратове не отреагировали на утечку газа 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Жильцы дома по проспекту Строителей в областном центре не могли передать информацию об утечке газа аварийной газовой службе длительное время.
О вопиющем случае сообщила уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, к которой обратились шокированные саратовцы.
Напомним, 4 марта в Ленинском районе Саратова молодая мать с 5-летним ребенком отравились угарным газом.
— Телефоны по номерам 112, 040, 004, 104, 904 не отвечали либо предоставляли информацию о том, что номер не существует, несмотря на наличие данных номеров аварийной газовой службы в сети Интернет, — сообщила подробности инцидента сама Загородняя.
Этот случай стал поводом для обращения правозащитницы к губернатору Саратовской области с ходатайством об оказании содействия по координации действий территориальных и функциональных органов ГО и ЧС по осуществлению комплекса профилактических мероприятий.
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