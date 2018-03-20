Газовики в Саратове не отреагировали на утечку газа

Жильцы дома по проспекту Строителей в областном центре не могли передать информацию об утечке газа аварийной газовой службе длительное время.

Напомним, 4 марта в Ленинском районе Саратова молодая мать с 5-летним ребенком отравились угарным газом.

— Телефоны по номерам 112, 040, 004, 104, 904 не отвечали либо предоставляли информацию о том, что номер не существует, несмотря на наличие данных номеров аварийной газовой службы в сети Интернет, — сообщила подробности инцидента сама Загородняя.

Этот случай стал поводом для обращения правозащитницы к губернатору Саратовской области с ходатайством об оказании содействия по координации действий территориальных и функциональных органов ГО и ЧС по осуществлению комплекса профилактических мероприятий.