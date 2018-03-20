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Россия вышла на второе место в мире после Канады по экспорту гороха
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Россия вышла на второе место в мире после Канады по экспорту гороха 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
При этом экспортный потенциал этой бобовой культуры может составить более 800 тысяч тонн, так что по этому показателю Россия впервые выйдет на второе место после Канады, отметили аналитики компании «СовЭкон». «Растущие показатели можно объяснить повышением спроса со стороны Индии, Бангладеш и других стран, — считает директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. — На фоне рекордного урожая наша продукция оказалась более конкурентоспособной по сравнению с другими предложениями».
Еще по итогам июля-октября 2017 года эксперты отмечали невиданный рост экспорта гороха, который превысил 517 тысяч тонн. В этом сезоне объем поставок может побить ранее установленные рекорды.
На мировом рынке могут быть востребованы и другие российские продукты: сахар, кондитерские изделия, мясная продукция и прежде всего мясо птицы, считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, на сегодняшний день перепроизводство курятины составляет около 120 процентов, и уже второй год в стране наблюдается значительное перепроизводство сахара.
Объем поставок российского гороха в нынешнем сезоне может составить рекордные 800 тысяч тонн
Елена Тюрина видит огромные перспективы в поставках российского сахара. «Он конкурирует с тростниковым и свои позиции не сдает, — отмечает она. — Так, в январе подписано соглашение о пятикратном увеличении поставок нашего сахара в Узбекистан». В долгосрочном периоде экспортным потенциалом обладает и молоко, как бы странно сегодня это ни казалось, считает глава аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
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