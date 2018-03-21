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Правительство РФ выдвинуло замглавы МЭР Расстригина в совет директоров Росгеологии
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Правительство РФ выдвинуло замглавы МЭР Расстригина в совет директоров Росгеологии 

Rambler News Service 2 часа назад
Правительство РФ утвердило семь кандидатов на семь мест в новый состав совета директоров Росгеологии, говорится в распоряжении правительства.
Новым кандидатом стал заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин. Он сменит в совете директоров директора департамента Минэкономразвития РФ Ярослава Мандрона.
Также в список вошли шесть членов текущего состава совета директоров.
В настоящее время в совет директоров Росгеологии входят семь членов: министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, генеральный директор — председатель правления Росгеологии Роман Панов, помощник заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина Руслан Баздырев, президент компании «Стратеджи Партнерс Групп» Александр Идрисов, директор департамента Минэкономразвития РФ Ярослав Мандрон, управляющий партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Станислав Пугинский и президент геологического музея имени Вернадского, академик РАН Юрий Малышев.
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