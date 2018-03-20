Франция против бывших президентов

Николя Саркози задержан на двое суток. Экс-президента Франции задержали в суде, куда он прибыл на слушания по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года: якобы 50 млн евро были получены от ливийского лидера Муаммара Каддафи

Французскую верхушку не впервые обвиняют в сомнительных операциях с африканскими странами. Сына бывшего президента Франции Франсуа Миттерана , например, до этого поймали на нелегальной продаже оружия Анголе . Тогда, в начале 2000-х, многие восприняли это как начало десакрализации президентской власти во Франции. Во времена Миттерана фотовспышки с большой осторожностью освещали приближенных президента, а во время процесса над его сыном, который был личным советником отца по африканским делам, СМИ писали: «Невозможно было себе представить подобную сцену: вдова Миттерана у бронированных ворот парижской тюрьмы».

Александр Рар журналист, политолог «Это связано с изменением политической общественной системы на Западе. Раньше действительно политики были высшим авторитетом. Но сегодня власть, как мне кажется, внутри западной политической системы уходит от исполнительной власти к судебной. Суды начинают приобретать здесь и самостоятельную роль. Они не делают то, что им говорят политики, они сами становятся действующей политической силой. Например, в Германии Конституционный суд ни с того ни с сего принимает решения и заставляет правительство принимать соответствующий закон, например, по вопросам меньшинств, что правительство не хочет делать. Это новый процесс в самой демократии — при поддержке, конечно, средств массовой информации, которые немедленно набрасываются на все эти скандалы, усиливают их. Политики у нас живут опасно, я бы сказал».

Во Франции под расследования попадала и Кристин Лагард , в прошлом министр экономики, и бывший премьер Франсуа Фийон — из-за жены, которая работала его личной помощницей. Правда, сами французы скептически относятся к рвению правосудия. Как заявили после задержания Саркози члены партии «Республиканцы» , председателем которой он ранее был, они «в очередной раз испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности».

Марек Хальтер писатель, журналист, общественный деятель «Сегодня важно, чтобы это не была инквизиция, потому что мы во Франции знаем — ведь все-таки мы изобрели гильотину. Это было во время революции! Сначала убиваем людей за то, что они нехорошие, а потом убиваем людей за то, что они хорошие и красивые, но мы их не любим».