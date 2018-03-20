Росавиация: приостановка эксплуатации Ан‐148 коснулась только «Саратовских авиалиний»

Спикер, выступающий от лица Росавиации , уточнил, что приостановка полетов Ан‐148 затронет только рейсы компании «Саратовские авиалинии». Его слова привел «Интерфакс»

Представитель ведомства пообещал, что других авиаперевозчиков эти меры не коснутся. Действие директивы обяжет «Саратовские авиалинии» устранить недочеты, которые были обнаружены в ходе внеплановой проверки парка используемой техники.

В другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке

Ан-148, директивы о приостановке полетов этих типов воздушных судов Федеральное агентство воздушного транспорта не направляло

— Росавиация

Напомним, что вопросы вызвало высказывание главы Ространснадзора Виктора Басаргина , который ранее сегодня днем озвучил намерение приостановить полеты

Ан-148 в России . После внеплановой проверки агентство постановило сертификат компании до 27 числа следующего месяца.

Трагедия с крушением